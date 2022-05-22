Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, neden herhangi bir bitcoin veya diğer kripto para birimine sahip olmadığını açıkladı. Gates, “Değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum” diyerek kripto paranın diğer yatırımlar gibi topluma katkı sağlamadığını da sözlerine ekledi.

Microsoft'un kurucu ortağı ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanı olan Bill Gates, uzun süredir bitcoin ve kripto para birimi eleştirmeni olmuştur. Geçen yıl Şubat ayında kendisi Bitcoin sahibi olmadığını ve olaya tarafsız baktığını belirtmişti.

Gates, aynı zamanda kriptosuz bir dünyanın daha iyi olacağını ve bunun zararlı olduğunu belirtmişti. Gates, tam olarak şunları söylemişti: “Kripto para birimlerinin günümüzdeki çalışma şekli belirli suç faaliyetlerine izin veriyor. Bundan kurtulsak iyi olur." Kendisinin yeni açıklamaları da bu yönde oldu. Gelin detaylara bakalım.

‘Kripto paraların değerli bir çıktısı yok ve topluma faydalı değiller’

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Perşembe günü gerçekleşen bir Reddit AMA etkinliğinde bitcoin ve kripto para birimleri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kendisine sorulan “Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Gates, şöyle yanıt verdi: “Hiç kripto varlığa sahip değilim, ben değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum.”

Gates, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketlerin değeri, nasıl harika ürünler ürettiklerine bağlıdır. Kriptonun değeri, bir başkasının bunun için ödeme yapacağına karar vermesiyle belirleniyor. Diğer yatırım araçları gibi topluma yararlı değil.”

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