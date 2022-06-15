TechCrunch'a röportaj veren Bill Gates, Bored Apes NFT koleksiyonu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya sert bir cevap verdi. Gates, kripto paralar hakkındaki görüşünü de yineledi.

Son günlerde hızlı bir çöküş sergileyen kripto para piyasası hakkında tartışmalar büyümeye devam ederken bugün, Bill Gates’ten yeni bir açıklama daha geldi. Kripto paralara daha önce hiç yatırım yapmadığını açıklayan Gates, bugün katıldığı bir etkinlikte kripto paraları ve NFT’leri yerle bir etti.

TechCrunch Sessions: Climate 2022 etkinliğinde röportaj gerçekleştiren Gates, kendisine yöneltilen Bored Ape NFT’leri hakkında ne düşündüğü sorusuna dalga geçer şekilde cevap verdi. Gates, “Maymunların pahalı dijital fotoğrafları tabii ki de dünyayı son derece geliştirecektir.” cevabını verdi. Gates, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Büyük aptal kuramına dayanıyor"

“%100 büyük aptal kuramına dayanıyor. Ben çıktıları olan bir çiftlik veya ürün üretilen şirket gibi varlık sınıflarına alışkınım.”

Gates, açıklamasının devamında kripto paralara da genel olarak değindi. Kripto paralara hiçbir şekilde dahil olmadığını yineleyen Gates, daha önce Elon Musk ile arasının gerilmesine neden olan ‘short’ ve ‘long’ ifadelerini de yeniden hatırlatacak şekilde “Bunların hiçbirinde long veya short pozisyonda değilim.” ifadesini kullandı.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada kripto paraların gerçek bir değerinin olmadığı konusunda yakınmıştı. Gates’in daha önceki açıklaması da “Kriptonun değeri, başka birinin onun için başkasının ödeyeceğine karar verdiği değerdir, bu nedenle diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmaz.” şeklindeydi.