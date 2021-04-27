Tarım ve Orman Bakanlığı, bir anda gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen "Bill Gates, Trakya'dan tarım arazisi aldı" iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Geçtiğimiz gün bir anda gündeme düşen bir iddiaya göre Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, Edirne ve Kırklareli’de 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldı. Söz konusu iddiaların basında geniş bir şekilde yer bulmasıyla birlikte Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, konuyu meclis kürsüsüne taşıdı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, iddiaları açığa kavuşturan bir açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Gaytancıoğlu'nun "İş birliği yapıldı mı, yapıldı ise hangi tarihte yapıldı, vakıf ile bakanlık arasında ortak bir çalışma var mı, varsa ne zaman sona erecek?" sorularına yanıt niteliğinde bir açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, bir görüşme gerçekleştiğini kabul etse de iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bill Gates ile değil, eşi ile birlikte kurmuş oldukları Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

"Tarım sektörünün de içinde bulunduğu pek çok alanda teknik uzmanlık geliştiren ve farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis etme gayretinde olan Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde, Bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, vakfın çalışmaları ile Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır. Vakıf ile varılan herhangi bir iş birliği anlaşması bulunmamaktadır. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır."

"Görüşmenin basit bir nezaket ziyareti ya da ülkemizin lehine bir iş birliği çalışması olduğuna dair derin kuşkularımız var"

Bakanlığın söz konusu açıklaması üzerine bir kez daha konuşan Doç. Dr. Gaytancıoğlu, "Gates Vakfı’nın dünyada özellikle tarım topraklarına olan ilgisini bildiğimizden söz konusu görüşmenin basit bir nezaket ziyareti ya da ülkemizin lehine bir iş birliği çalışması olduğuna dair derin kuşkularımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu haberlerle ilgili çok net, açıklayıcı, kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.