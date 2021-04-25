Bill Gates'in Trakya'da Toprak Aldığı İddia Ediliyor

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla sık sık gündem olan ABD'li iş insanı Bill Gates'in, Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı iddia edildi. İddialara göre Gates'in ülkemizdeki toplam toprak alımı 56 bin dönüm oldu.

Özellikle komplo teorisyenlerinin gidip gelip sardığı ABD'li girişimci ve iş insanı Bill Gates, bir kez daha söylentilerin merkezinde yer aldı. Yeniçağ yazarı Arslan Bulut'a göre Gates, Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldı.

Bulut, "Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor!" başlıklı yazısında kripto paralar konusundaki çekincelerini paylaşırken, kripto paraları da uydurma paralar olarak nitelendirdi. Tek paranın ilk hedefinin ise "ulusal ekonomileri çökertmek olduğunu" öne sürdü.

Bill Gates yerel basının gündeminde:

Arslan Bulut, "Tek paranın ilk hedefi, ulusal ekonomileri çökertmektir. Hiç çökmeyecek olan ekonomik değer topraktır! Dünya ekonomisi, korona virüs kullanılarak 'Büyük Sıfırlama'ya doğru götürülürken, Bill Gates'in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardımı yapması, diğer taraftan da ABD'nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi budur.

Türkiye Kanal İstanbul güzergahının iki tarafındaki toprak satışlarını konuşurken, Bill Gates'in, Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı bildirildi. Trakya 2000 Sitesi'nin haberine göre Gates'in Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı öğrenildi.

Kastamonu gazetesi, "Başımıza Bill Gates kuşu kondu!" diye başlık attı!

Öyle ya devletin yerini Bill Gates alıyor! Türkiye'de ise gençler, tarikat eğitimiyle uyutuluyor.

Avusturya merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi OMV de Edirne ile Kırklareli'nde 6 bin dönüm tarım arazisi topladı.

Haberlere göre Trakya'da en çok tarım arazisi toplayan kişi ise Fıratpen'in sahibi iş adamı Nevzat Demir oldu. Demir'in geçtiğimiz yıllarda emlakçılar aracılığıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde en az 517 bin dönüm tarım arazisi aldığı belirtildi.

Yalnız bu haberlerde, toprak alımları, 'Edirne ve Kırklareli küresel ısınmada az etkilenecek yerler arasında gösteriliyor.' diye izah ediliyor.

Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın? Zira her ne kadar iklim zirvesi yapsalar da küresel ısınma, şu an için bir varsayımdan hatta tasarımdan ibarettir. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir. Yine Bill Gates öncülüğünde, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacaklar ama bu konuda kimden izin aldıkları belli değildir. Kendilerini "God" yerine koyuyorlar! Türkçe "Tanrı" demedim, zira "Tanrı" kelimesinin kirletilmesine gönlüm razı gelmiyor!" ifadelerini kullandı.