Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Bill Gates'ten Ortak Mektup

Aralarında Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi dev isimlerin de olduğu 100'den fazla üst düzey yönetici, bugün ortak bir mektuba imza attı. Teknoloji dünyasının dev isimleri, ABD'yi 12 yıllık müfredata bilgisayar bilimlerini de eklemeye çağırdı. Mektup, ABD'nin eğitim müfredatına yönelik olsa da bizim de çıkarmamız gereken 'dersler' içeriyor.

Teknoloji dünyası her geçen gün gelişmeye devam ederken artık her sektörde ve işte bilgisayar bilgisi gerekliliği doğdu. İşte bu nedenle bugün, Facebook ve Microsoft gibi dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının da aralarında bulunduğu pek çok üst düzey yönetici, ortak bir mektuba imza atarak eğitimi yeniden şekillendirme talebinde bulundu.

Şu ana kadar 100’ü aşkın üst düzey yönetici, kurucu ve CEO tarafından imzalanan o mektupta yöneticiler, bilgisayar bilimi eğitiminin tüm öğrencilerin 12 yıllık okul öncesi, ilk ve orta öğretim müfredatına katılması talebinde bulundular. Ayrıca günümüzdeki araştırmaların bilgisayar bilimini öğrenen öğrencilerin okulda, üniversitede ve kariyerde rakip adayları elediğini vurguladılar.

Yılda 700 binden fazla açık pozisyon, sadece 80 bin mezun:

Mektup, Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitim sistemine özel bir talep olurken bir yandan da mevcut eğitim sisteminden yakınıyordu. Yöneticiler, teknolojide dünyada bir numara olan ABD’de lise öğrencilerinin sadece %5’inin bilgisayar bilimi eğitimi aldığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirttiler. Ayrıca müfredata neden bilgisayar bilimi eğitiminin eklenmesi gerektiğini anlatmak için ek gerekçeler de sundular:

Pandemi kapanışları sırasında ABD, öğrencilerin %90'ının evden öğrenmesi için dizüstü bilgisayarları finanse etti. Okullar yeniden açıldığında, bu dizüstü bilgisayarları bilgisayar bilimi öğretmek için kullanalım.

Uzaktan çalışma fırsatları çoğaltır. Mezunların artık teknoloji alanında kariyer yapmak için eyaletlerinden ayrılmalarına gerek yok. En küçük kasaba bile bir teknoloji merkezi haline gelebilir; anahtar eğitimdir.

Yüksek vasıflı göçün yaklaşık üçte ikisi bilgisayar bilimcileri içindir ve her eyalet bu stratejik yeteneğin ithalatçısıdır. ABD'de 700.000'den fazla açık bilgi işlem işi, ancak yılda yalnızca 80.000 bilgisayar bilimi mezunu var. Amerikalı öğrencileri ulusal rekabet edebilirlik meselesi olarak yetiştirmeliyiz.

var. Amerikalı öğrencileri ulusal rekabet edebilirlik meselesi olarak yetiştirmeliyiz. Son olarak, küresel siber saldırılar siber güvenliğe yeni bir ışık tuttu ve bilgisayar bilimini hem hükümet hem de iş dünyası için ulusal bir güvenlik zorunluluğu haline getirdi.

Mektubu imzalayan isimler arasında yer alan isimlerden bazıları şu şekilde:

Tim Cook (CEO, Apple)

Mark Zuckerberg (Kurucu, Meta)

Andy Jassy (CEO, Amazon)

Jeff Bezos (Kurucu, Amazon)

Satya Nadella (CEO, Microsoft)

Bill Gates (Kurucu, Microsoft, Bill & Melinda Gates Foundation)

Michael Dell (Kurucu, Dell)

Andrew Wilson (CEO, Electronic Arts)

Enrique Lores (CEO, HP)

Greg Brown (CEO, Motorola)

Susan Wojcicki (CEO, YouTube)

ABD’deki teknoloji devleri bile bilgisayar bilimleri alanında mevcut iş gücünün yoksunluğundan yakınırken bu durum, ülkemizde de eğitim müfredatına en kısa sürede bilgisayar bilimlerinin katılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Peki bu mektup bizim için neden önemli?

Elbetteki yukarıda saymış olduğumuz isimler öncelikle ABD'deki eğitim müfredatının değişmesi talebinde bulundular. Ancak mektubun içeriği, dünyanın istihdam anlamında nasıl bir yönelim içinde olduğunu göstermesi bakımından Türk eğitim sistemi için de bir referans olabilir. Hindistan, eğitim sistemi ile pek çok teknoloji devine üst düzey yöneticiler eğitmeyi başarmış durumda. Türkiye de teknoloji dünyasının patronlarının okullardan taleplerini göz önünde bulundurarak üst düzey yöneticiler, girişimciler ya da daha fazlasını üretebilir. Ancak tüm bu değişimler gerçekleşene kadar ABD'de de Türkiye'de de öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için ekstra çaba göstermeye devam etmek durumundalar.