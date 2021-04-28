Bill Gates'in Trakya'daki Arazi İddiası Bölgeyi Karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde iddia kapsamında dile getirilen Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı meselesi, bölgede fırsatçılığın başlamasına yol açtı. Bölge halkı, sahip oldukları arazileri "Bill Gates'e komşu olacaksınız" bahanesiyle pazarlamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gündemin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Yeniçağ Gazetesi'nin iddiasına göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Trakya Bölgesi'nde binlerce dönümlük arazi almıştı. Bu mesele o kadar büyük bir gündem haline getirildi ki Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ancak bu açıklamalar, fırsatçıların sakinleşmesini sağlamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken'e göre bu durum, adeta istismar edilmeye başladı. Bazı fırsatçılar, Trakya Bölgesi'nde özellikle de yurt dışında yaşamakta olan vatandaşları kandırarak, "Bill Gates'e komşu olacaksınız" gibi bahaneler ile yüksek fiyattan arazi satmaya başladılar.

Satanlar Türkiye'de, satılmak istenenler yurt dışında

Namık Kemal Döleneken, söz konusu arazileri satmaya çalışan kişilerin Türkiye'den olduğunu, bu kişilerin hedeflerinin ise gurbetçiler olduğunu söylüyor. Hatta tanık olduğu bir olaydan bahseden şehir planlamacısı, gurbetçi vatandaşlara mesajlar gönderildiğini, bu mesajlarda tapulara bile yer verildiğini ifade ediyor. Parsellerin 8.000 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldığını belirten Döleneken, insanların da bu arsaları satın aldıklarını vurguluyor. Ancak Bill Gates üzerinden ne büyüklükte satışlar yapıldığı şu an için bilinmiyor.

Döleneken'e göre Trakya zaten her zaman yatırım alan bir yer. Ancak Bill Gates gibi isimlerin kullanılmasıyla bölgenin daha da ilgi çekici hale getirildiğini beyan eden şehir planlamacısı, bu tür haberlerle bölgedeki emlak piyasasının canlandırılmasının hedeflendiğini, bu amaca da kısmen de olsa ulaşıldığını ifade ediyor. Bu arada, Döleneken'e göre büyük yatırımcılar, yaptıkları yatırımların duyulmasını pek de istemiyorlar.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda tarafından yapılan açıklamalarda ise vatandaşların bu tür iddialara kulak asmaması gerektiği belirtildi. Toprakların yabancı yatırımcılara satılmasının iyi bir şey olmadığını söyleyen Aytaç Feda, bu yatırımların yıllar sonra yeniden Türkiye'ye pazarlanacağını, yatırımcıların bu durumu aleyhimizde kullanabileceğini hatırlattı.

Öte yandan, Bill Gates iddiasının tarihte bir ilk olmadığını açıkça söylemek gerekiyor. Örneğin bundan yıllar önce de Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Urla'da devasa bir arazi aldığı ifade edilmişti. Hatta bunu duyan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da harekete geçmiş, oyuncuların malikanesine yakın bir yerden kendine ev almıştı. Bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamadı ancak Urla'daki emlak fiyatları, bu söylentilerden sonra neredeyse ikiye katlamıştı.