Nintendo, yeni bir Super Mario filmi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Illumination iş birliğiyle hayata geçirilecek projede Super Mario karakterini, son yıllarda giderek popülerleşmeye başlayan Chris Pratt canlandıracak. Ayrıca The Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy da filmde yer alacak.

Dünyanın en büyük oyun konsolu üreticilerinden bir tanesi olan Nintendo, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Super Mario ile ilgili açıklamalarda bulunan şirket, 21 Aralık 2022 tarihinde yeni bir Super Mario filminin vizyona gireceğini duyurdu. Mario hayranlarını heyecanlandıran film, özellikle de oyuncu kadrosu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nintendo tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki yılın sonunda vizyona girecek filmdeki Super Mario karakterini, son yıllarda ününe ün katan Chris Pratt canlandıracak. Ayrıca The Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day, Keegan-Michael Key ve Seth Rogen gibi isimler de Super Mario filminde yer alacak isimler arasında yer alıyor.

Super Mario filmi ne anlatacak?

Konuyla ilgili açıklamalar, Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto tarafından yapıldı. Miyamoto, bu film projesinin Nintendo ile Illumination'ın iş birliğinin bir ürünü olacağını söyledi. Filmin konusu ise ilk kez 1993 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönem neredeyse hiç kimse tarafından beğenilmeyen Super Mario Bros. isimli filmin oluşturması bekleniyor.

Üzerindeki çalıştıkları proje için fazlasıyla hevesli olan Miyamoto, "çok havalı" dediği Chris Pratt'in Mario karakteri için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun doğal bir sonucu olarak da filmle ilgili görüntü ya da yeni bilgiler için bir süre daha beklenilmesi gerektiğini belirten Miyamoto, kendilerinin de Mario hayranlarının da 21 Aralık 2022 için sabırsızlanacağını ifade etti.