Binance, 6 Altcoin'i Delist Edeceğini Açıkladı: Bu Coin'lere Sahipseniz Dikkat!

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 6 altcoin için delist kararı aldı. Söz konusu kripto varlıklar, önümüzdeki günler itibarıyla Binance'ten kaldırılacak. Peki delist kararı verilen altcoin'ler hangileri?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten aslında tüm kullanıcıları etkileyecek bir açıklama geldi. Binance tarafından yapılan açıklamaya göre 6 altcoin için için delist kararı alındı. Yani az sonra paylaşacağımız kripto varlıklar, yakın bir gelecekte Binance'ten alınıp satılamayacak.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu kripto varlıklar, 26 Ağustos tarihi itibarıyla Binance'ten delist olacaklar. Kullanıcıların, bu tarihten önce Binance'teki varlıklarını başka bir cüzdan veya borsaya çekmesi gerekecek. Peki hangi altcoin'ler delist ediliyor?

İşte Binance'in delist edeceği kripto varlıklar

Binance

  • PowerPool (CVP)
  • Ellipsis (EPX
  • ForTube (FOR)
  • Loom Network (LOOM
  • Reef (REEF)
  • VGX Token (VGX)
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Binance tarafından yapılan açıklamada, delist kararı kapsamında kapatılacak spot işlem çiftleri şöyle açıklandı:

  • CVP/USDT
  • EPX/USDT
  • FOR/BTC
  • FOR/USDT
  • LOOM/BTC
  • LOOM/TRY
  • LOOM/USDT
  • REEF/TRY
  • REEF/USDT
  • VGX/USDT
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Kaynak : https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-delist-cvp-epx-for-loom-reef-vgx-on-2024-08-26-e2fcd2c945654c8d832395335429403e
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