Batık kripto para borsası FTX ile kardeş şirketi Alameda Research, yargılandığı davada 12,7 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile kurumsal alacaklıların paraları ödenecek.

Geçtiğimiz yıllarda usulsüzlükler nedeniyle iflas eden ve kripto para piyasalarında çok büyük bir çöküşe yol açan FTX borsası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de FTX davasına bakan mahkeme, batık borsa ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı.

FTX ile kardeş şirket Alameda Research, söz konusu anlaşma teklifini geçtiğimiz ay sunmuşlardı. CFTC de bu anlaşmaya yeşil ışık yakmıştı. Mahkemenin de onay vermesi ile önemli bir adım atılmış oldu.

12,7 milyar doların tamamı alacaklılara ödenecek

CFTC, FTX ile Alameda Research için idari para cezası uygulanmasını istemedi. Hâl böyle olunca anlaşma kapsamındaki 12,7 milyar dolarlık tutarın tamamı, kurumsal alacaklılara ödenecek. Bu arada; FTX ile Alameda Research, bundan sonra dijital varlık emtiaları içeren işlemlere giremeyecek ve üçüncü taraflar adına dijital varlık emtiaları alıp satamayacak. Firmalara bu konuda kalıcı yasaklama getirildi.

Edinilen bilgilere göre alacaklılar, ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin oylama aşamasına geçtiler. Bu noktada haklılar çünkü kripto para piyasaları, son birkaç yıllık süreçte çok büyük fiyat oynaklıklarına ev sahipliği yaptı. Mahkeme, 16 Ağustos tarihine kadar talepleri toplayacak ve 7 Ekim'de de nihai kararı verecek.