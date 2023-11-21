Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun istifa edeceği öğrenildi. Gelen bilgilere göre Zhao, ABD ile borsa arasındaki davayı sonlandırmak için yapılacak 4,3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında görevinden ayrılarak hakkındaki suçlamaları kabul edecek.

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, son zamanlarda ABD hükûmeti ile yaşadıklarıyla gündemdeydi. Yıllardır ABD Adalet Bakanlığı tarafından takip edilen borsa, davada lisanssız para aktarımı, kara para aklama ve ABD yaptırım yasalarını ihlal etme gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı. Suçlamaların merkezinde ise CZ olarak da bilinen CEO Changpeng Zhao vardı.

Bugün Bloomberg’ün bir raporu, tarafların anlaşmaya vardığını ve Binance’in davayı sona erdirmek için ABD’ye 4 milyar dolardan fazla ödeme yapacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise kripto para dünyasına bomba gibi düşen bir haber geldi.

Changpeng Zhao, suçlamaları kabul edecek ve CEO’luktan istifa edecek

Forbes ve Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre CZ, davayı sonlandırmak için yapılan 4,3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılmayı kabul etti. Ayrıca Zhao’nun, “kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme” suçlamalarını da kabul edeceği öğrenildi.

Zhao, artık Binance’in patronu olmasa da Wall Street Journal’ın aktardığına göre şirketteki çoğunluk hissesini elinde tutabilecek. Ayrıca kripto milyarderinin bugün ABD’nin Seattle mahkemesinde savunmasını sunacağı, cezasının ise sonraki bir tarihte verileceği de gelen bilgiler arasında.

Zhao’nun pozisyonuna kimin geleceği konusunda da bir bilgi yok. Ancak iddialara göre Binance’in bölgesel pazarlar bölümünün başındaki isim Richard Teng, CEO’luk için en büyük aday.

Bu gece ABD Adalet Bakanlığından 4,3 milyar dolarlık anlaşma hakkında açıklama gelmesi bekleniyor. Tüm ayrıntıları resmî açıklamalar geldiğinde öğreneceğiz.