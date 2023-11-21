ABD hükûmetinin Binance'e açtığı davayı sonlandıracak bir gelişme yaşandı. İddialara göre Binance'e sunulan milyarca dolarlık dev bir anlaşma, kabul edilmesi hâlinde davayı bitirecek.

ABD hükûmeti ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, uzunca bir süredir davalık. Bu davanın en temel nedeni, Binance CEO'su Changpeng Zhao. ABD hükûmeti, namıdiğer CZ'yi kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırımları ihlal etme gibi konularla suçluyor. Binance ve CZ ise bu suçlamaları reddetti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı ile Binance arasındaki davanın sona ermesini sağlayacak bir anlaşma yapılacağı iddia edildi. Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Binance ile CZ, anlaşma şartlarını kabul etmesi hâlinde davadan kurtulacak.

Anlaşma teklifi: 4 milyar dolar!

İddialara göre ABD'li yetkililer, davanın sona ermesi için Binance'ten 4 milyar dolar civarında para talep ettiler. Binance'in kabul edeceği düşünülen anlaşma ile ilgili açıklamanın ay sonuna kadar yapılması beklenirken yaşanan gelişmenin kripto para piyasalarına nefes aldıracağını söylemek mümkün.

Bloomberg kaynaklarına göre Binance'in anlaşmayı kabul etmesi, en çok da yatırımcıların işine gelecek. Çünkü bu anlaşma ile kripto para piyasalarındaki yeni bir çöküş engellenmiş olacak. Tabii Binance de rahata erecek. Şirketin özellikle de ABD ayağı, geçirdiği zor süreçten kurtulmuş olacak. Evet, ABD Adalet Bakanlığının suç duyurusu arşivde bulunmaya devam edecek ama herhangi bir soruşturma açılmayacak.

Kripto camiası, anlaşmanın iddiasını bile memnuniyetle karşıladı!

Bloomberg'in iddiası, kripto para piyasalarında olumlu karşılandı. Hatta Binance'in yerel para birimi olan Binance Coin (BNB), haberin yayımlanmasının ardından yüzde 8 civarı yükseliş göstererek, 266 dolar seviyelerine ulaştı. Castle Island Ventures isimli kripto girişim şirketi kurucu ortaklarından Matt Walsh, içinde izleme hükmünün de bulunacağı bir anlaşmanın hem yatırımcıları koruyacağını hem de Binance'in daha kurumsal bir geleceğe ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Şu an için Binance'ten de ABD Adalet Bakanlığından da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak bundan sonraki süreç için sadece "zaman meselesi" tanımlaması yapabiliriz. Bakalım önümüzdeki günler, kripto para yatırımcıları ile Binance'e neler gösterecek...