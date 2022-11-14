Binance'in kurucusu CZ, bugün yaptığı bir açıklamada FTX'in çöküşünden etkilenen kripto projelerine destek vermek için bir yardım fonu kuracaklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan FTX’in “kardeş şirketi” olan Alameda Research isimli kripto para ticaret platformunu “hayali paralarla” fonlanmasının ortaya çıkışı geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından birisiydi. Sonrasında ise Binance, önce FTX’i satın alacağını açıklamış daha sonra da bu satın alımdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Tüm bu olayların ardından FTX, iflas başvurusunda bulunurken şirketin CEO’su Sam Bankman da istifa etmiş ve iki günde milyarlarca dolar kaybetmişti. Çığ gibi büyüyen bu olayların üzerineyse Binance FTX’in kendi para birimi FTT’nin yatırma işlemlerini durdurmuştu.

Binance’den nakit sıkıntısı çeken projelere yardım fonu

Binance’in CEO’su ve kurucusu olan Changpeng Zhao (CZ), bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada FTX ve Alameda Research’e sırtını dayayan ve bu fiyaskonun ardından boşlukta kalan projeler için bir “yardım fonu” kuracaklarını açıkladı. CZ’nin açıklamasına göre bu fon, halihazırda belirli bir noktaya kadar gelmiş, topluluk tarafından güçlü olduğu kabul edilen ancak nakit paraya ihtiyacı olan projelere yardım edilmesi için bir fon kurulacağını açıkladı.

Bu yatırımcıların Binance Labs’te yer alacağını ve hem Binance’in hem de dışarıdan yatırımcıların projelere yatırım yapabileceğini belirtti. CZ ayrıca projelere yatırım yapmak isteyenlere de kapılarının açık olduğunu belirtti.

CZ, halihazırda güçlü bir topluluğa sahip olan ancak nakit ihtiyacı olan projelerin Binance Labs’a başvuru yapması gerektiğini de belirtti. “Kripto bir yere gitmiyor. Biz hâlâ buradayız. Hadi tekrar inşa edelim” diyen CZ’nin bu adımıyla birlikte kripto piyasasını yeniden hareketlendirmesi bekleniyor. Bazı yatırımcılar ve analistler ise CZ’nin bu hareketinin hem Binance’in hem de yardıma ihtiyacı olan projelerin büyümesinde büyük rol oynayacağını iddia ediyor.