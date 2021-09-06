Beşir B. isimli bir vatandaş, Binance Türkiye'ye gönderdiği 240 bin dolarlık parasının buhar olduğunu iddia etti. Binance Türkiye'ye göre ise olayda borsanın hiçbir sorumluluğu yok. İşte nasıl olduğu bir türlü anlaşılamayan olayın ilginç detayları...

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın Türkiye ayağı olan Binance Türkiye'de ilginç bir olay yaşandığı iddia edildi. Asıl işi ticaret olan ancak kripto paralara da yıllardır yatırım yaptığını söyleyen Beşir B. isimli bir vatandaş, Binance Türkiye'ye gönderdiği ve TL'ye çevrilmesi için talimat verdiği 240 bin doların buhar olduğunu iddia etti. Toplamda 900 bin dolar para yatırmak isteyen vatandaş, bu parayı 4 ayrı borsaya yatırmak istediğini, yalnızca Binance Türkiye'de böyle bir olay yaşandığını ifade ediyor.

Vatandaşın iddiasına göre söz konusu olay, 2 Eylül'de yaşandı. Saat 14:02 ve 14:06'da iki parça halinde transferin gerçekleştiğini gören yatırımcı, bu paraların kendisine ait olmayan bir hesaba geçtiğini gördü. Bunun üzerine Binance Türkiye ile iletişime geçen Beşir B., aldığı yanıt karşısında şok oldu. İddiaya göre Binance Türkiye, konuyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almamıştı.

Suç duyurusunda bulundu

Yaşanan olay üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan kripto para yatırımcısının avukatı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Müvekkil üzerine tedbirlerini almış. İki aşamalı güvenlik sistemini aktif hale getirmiş. Hırsızlık olayı müvekkilin cihazlarındaki güvenlik açığından kaynaklansaydı, diğer borsalardaki varlıklarının da zarara uğraması beklenirdi. Olaydan sonra korsanın göndermiş olduğu e-postalarda müvekkilden Binance Türkiye hesabına 240 bin dolar aktarması talep edildiği de gözetildiğinde zafiyetin tamamen ilgili şirketten kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır."

Binance Türkiye, yatırımcının cihazlarının hacklenmiş olabileceğini düşünüyor

240 bin dolarlık parası başka bir hesaba yatırılan Beşir B., Binance Türkiye'den şu yanıtı aldı: "Çekim işlemi için gerekli doğrulama kodları girilmiş. Binance Türkiye üzerinde bir güvenlik açığı bulunmuyor. Hedef adresin sahibini belirlemek mümkün değil. Çalınan paraları hedef adresten kurtarmak da mümkün değil. Çünkü blok zincirdeki bir işlemi tersine çevirmek imkansız. Platform olarak bizim gözümüzde bu işlem kullanıcının hesabından para çekmesi olarak görünüyor. Eğer kullanıcı bu işlemleri kendisi yapmadıysa, e-posta adresi, cep telefonu ya da bilgisayarı bir saldırıya maruz kalmış olabilir. Bu olayda, herhangi bir personelimizin dahlinin olması söz konusu değil. Sorun da bizim sistemimizden kaynaklı görünmüyor."