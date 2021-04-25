Bu Hafta Yatırımcısına En Çok Kazandıran ve Kaybettiren 20 Kripto Para

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Webtekno olarak kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik. Her hafta yenilenecek bu listeyi takip etmek için bir kenara kaydetmeyi unutmayın.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Bizler de Webtekno olarak her hafta pazar günü, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızda gördüğünüz tüm veriler ve grafikler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

toplam piyasa değeri

19 Nisan günü toplam 2 trilyon dolar değerini aşan kripto para piyasası, 2,1 trilyon dolarla yeni bir zirve görmüştü. Fakat piyasa değeri, rekordan birkaç gün sonra sert bir düşüş yaşadı. 23 Nisan’da 1,8 trilyon dolar altına düştü ve son iki gündür 1,8 trilyon dolar seviyesinde dolaşmaya devam ediyor. Piyasa, bu hafta fazlasıyla tedirgin ediciydi.

Bu haftanın en çok kazandıranları:

Solana (SOL)

solana

  • Haftalık değişim: %59,80
  • 24 saatlik hacim: 1.198.259.856
  • Geliştirici: Solana Foundation

Celo (CELO)

celo

  • Haftalık değişim: %50,85
  • 24 saatlik hacim: 214.478.675
  • Geliştirici: Celo Foundation

PancakeSwap (CAKE)

cake

  • Haftalık değişim: %40,15
  • 24 saatlik hacim: 695.210.474
  • Geliştirici: Anonim

Maker (MKR)

maker

  • Haftalık değişim: %31,11
  • 24 saatlik hacim: 373.774.265
  • Geliştirici: MakerDAO

Terra (LUNA)

terra

  • Haftalık değişim: %26,31
  • 24 saatlik hacim: 756.319.913
  • Geliştirici: Terra

Compound (COMP)

compound

  • Haftalık değişim: %23,72
  • 24 saatlik hacim: 443.614.895
  • Geliştirici: Compound Labs Inc

Monero (XMR)

monero

  • Haftalık değişim: %21,85
  • 24 saatlik hacim: 818.660.637
  • Geliştirici: Monero

Helium (HNT)

helium

  • Haftalık değişim: %13,24
  • 24 saatlik hacim: 9.777.320
  • Geliştirici: Helium

Arweave (AR)

arweave

  • Haftalık değişim: %13,19
  • 24 saatlik hacim: 27.743.613
  • Geliştirici: Arweave

Horizen (ZEN)

horizen

  • Haftalık değişim: %12,06
  • 24 saatlik hacim: 79.472.071
  • Geliştirici: Horizen Labs

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

Nano (NANO)

nano

  • Haftalık değişim: -%34,22
  • 24 saatlik hacim: 109.191.755
  • Geliştirici: Nano Foundation

IOST (IOST)

iost

  • Haftalık değişim: -%33,61
  • 24 saatlik hacim: 361.566.498
  • Geliştirici: IOST Foundation

Ravencoin (RVN)

ravencoin

  • Haftalık değişim: -%26,57
  • 24 saatlik hacim: 99.428.303
  • Geliştirici: Bruce Fenton, Tron Black

New Economy Movement (XEM)

xem

  • Haftalık değişim: -%26,02
  • 24 saatlik hacim: 149.712.059
  • Geliştirici: NEM Foundation

Fantom (FTM)

ftm

  • Haftalık değişim: -%24,78
  • 24 saatlik hacim: 149.712.059
  • Geliştirici: The Fantom Foundation

Holo (HOT)

holo

  • Haftalık değişim: -%23,60
  • 24 saatlik hacim: 303.400.454
  • Geliştirici: Holo

Siacoin (SC)

siacoin

  • Haftalık değişim: -%23,54
  • 24 saatlik hacim: 223.246.283
  • Geliştirici: Sia

Ontology (ONT)

ontology

  • Haftalık değişim: -%21,90
  • 24 saatlik hacim: 223.246.283
  • Geliştirici: OnChain

The Graph (GRT)

the graph

  • Haftalık değişim: -%20,65
  • 24 saatlik hacim: 102.461.825
  • Geliştirici: The Graph

Reserve Rights (RSR)

reserve rights

  • Haftalık değişim: -%20,38
  • 24 saatlik hacim: 90.326.586
  • Geliştirici: Reserve Rights
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