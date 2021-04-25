Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.
Bizler de Webtekno olarak her hafta pazar günü, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızda gördüğünüz tüm veriler ve grafikler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
19 Nisan günü toplam 2 trilyon dolar değerini aşan kripto para piyasası, 2,1 trilyon dolarla yeni bir zirve görmüştü. Fakat piyasa değeri, rekordan birkaç gün sonra sert bir düşüş yaşadı. 23 Nisan’da 1,8 trilyon dolar altına düştü ve son iki gündür 1,8 trilyon dolar seviyesinde dolaşmaya devam ediyor. Piyasa, bu hafta fazlasıyla tedirgin ediciydi.
Bu haftanın en çok kazandıranları:
Solana (SOL)
- Haftalık değişim: %59,80
- 24 saatlik hacim: 1.198.259.856
- Geliştirici: Solana Foundation
Celo (CELO)
- Haftalık değişim: %50,85
- 24 saatlik hacim: 214.478.675
- Geliştirici: Celo Foundation
PancakeSwap (CAKE)
- Haftalık değişim: %40,15
- 24 saatlik hacim: 695.210.474
- Geliştirici: Anonim
Maker (MKR)
- Haftalık değişim: %31,11
- 24 saatlik hacim: 373.774.265
- Geliştirici: MakerDAO
Terra (LUNA)
- Haftalık değişim: %26,31
- 24 saatlik hacim: 756.319.913
- Geliştirici: Terra
Compound (COMP)
- Haftalık değişim: %23,72
- 24 saatlik hacim: 443.614.895
- Geliştirici: Compound Labs Inc
Monero (XMR)
- Haftalık değişim: %21,85
- 24 saatlik hacim: 818.660.637
- Geliştirici: Monero
Helium (HNT)
- Haftalık değişim: %13,24
- 24 saatlik hacim: 9.777.320
- Geliştirici: Helium
Arweave (AR)
- Haftalık değişim: %13,19
- 24 saatlik hacim: 27.743.613
- Geliştirici: Arweave
Horizen (ZEN)
- Haftalık değişim: %12,06
- 24 saatlik hacim: 79.472.071
- Geliştirici: Horizen Labs
Bu haftanın en çok kaybettirenleri:
Nano (NANO)
- Haftalık değişim: -%34,22
- 24 saatlik hacim: 109.191.755
- Geliştirici: Nano Foundation
IOST (IOST)
- Haftalık değişim: -%33,61
- 24 saatlik hacim: 361.566.498
- Geliştirici: IOST Foundation
Ravencoin (RVN)
- Haftalık değişim: -%26,57
- 24 saatlik hacim: 99.428.303
- Geliştirici: Bruce Fenton, Tron Black
New Economy Movement (XEM)
- Haftalık değişim: -%26,02
- 24 saatlik hacim: 149.712.059
- Geliştirici: NEM Foundation
Fantom (FTM)
- Haftalık değişim: -%24,78
- 24 saatlik hacim: 149.712.059
- Geliştirici: The Fantom Foundation
Holo (HOT)
- Haftalık değişim: -%23,60
- 24 saatlik hacim: 303.400.454
- Geliştirici: Holo
Siacoin (SC)
- Haftalık değişim: -%23,54
- 24 saatlik hacim: 223.246.283
- Geliştirici: Sia
Ontology (ONT)
- Haftalık değişim: -%21,90
- 24 saatlik hacim: 223.246.283
- Geliştirici: OnChain
The Graph (GRT)
- Haftalık değişim: -%20,65
- 24 saatlik hacim: 102.461.825
- Geliştirici: The Graph
Reserve Rights (RSR)
- Haftalık değişim: -%20,38
- 24 saatlik hacim: 90.326.586
- Geliştirici: Reserve Rights