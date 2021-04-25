Webtekno olarak kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik. Her hafta yenilenecek bu listeyi takip etmek için bir kenara kaydetmeyi unutmayın.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Bizler de Webtekno olarak her hafta pazar günü, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızda gördüğünüz tüm veriler ve grafikler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

19 Nisan günü toplam 2 trilyon dolar değerini aşan kripto para piyasası, 2,1 trilyon dolarla yeni bir zirve görmüştü. Fakat piyasa değeri, rekordan birkaç gün sonra sert bir düşüş yaşadı. 23 Nisan’da 1,8 trilyon dolar altına düştü ve son iki gündür 1,8 trilyon dolar seviyesinde dolaşmaya devam ediyor. Piyasa, bu hafta fazlasıyla tedirgin ediciydi.

Bu haftanın en çok kazandıranları:

Solana (SOL)

Haftalık değişim: %59,80

%59,80 24 saatlik hacim: 1.198.259.856

1.198.259.856 Geliştirici: Solana Foundation

Celo (CELO)

Haftalık değişim: %50,85

%50,85 24 saatlik hacim: 214.478.675

214.478.675 Geliştirici: Celo Foundation

PancakeSwap (CAKE)

Haftalık değişim: %40,15

%40,15 24 saatlik hacim: 695.210.474

695.210.474 Geliştirici: Anonim

Maker (MKR)

Haftalık değişim: %31,11

%31,11 24 saatlik hacim: 373.774.265

373.774.265 Geliştirici: MakerDAO

Terra (LUNA)

Haftalık değişim: %26,31

%26,31 24 saatlik hacim: 756.319.913

756.319.913 Geliştirici: Terra

Compound (COMP)

Haftalık değişim: %23,72

%23,72 24 saatlik hacim: 443.614.895

443.614.895 Geliştirici: Compound Labs Inc

Monero (XMR)

Haftalık değişim: %21,85

%21,85 24 saatlik hacim: 818.660.637

818.660.637 Geliştirici: Monero

Helium (HNT)

Haftalık değişim: %13,24

%13,24 24 saatlik hacim: 9.777.320

9.777.320 Geliştirici: Helium

Arweave (AR)

Haftalık değişim: %13,19

%13,19 24 saatlik hacim: 27.743.613

27.743.613 Geliştirici: Arweave

Horizen (ZEN)

Haftalık değişim: %12,06

%12,06 24 saatlik hacim: 79.472.071

79.472.071 Geliştirici: Horizen Labs

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

Nano (NANO)

Haftalık değişim: -%34,22

-%34,22 24 saatlik hacim: 109.191.755

109.191.755 Geliştirici: Nano Foundation

IOST (IOST)

Haftalık değişim: -%33,61

-%33,61 24 saatlik hacim: 361.566.498

361.566.498 Geliştirici: IOST Foundation

Ravencoin (RVN)

Haftalık değişim: -%26,57

-%26,57 24 saatlik hacim: 99.428.303

99.428.303 Geliştirici: Bruce Fenton, Tron Black

New Economy Movement (XEM)

Haftalık değişim: -%26,02

-%26,02 24 saatlik hacim: 149.712.059

149.712.059 Geliştirici: NEM Foundation

Fantom (FTM)

Haftalık değişim: -%24,78

-%24,78 24 saatlik hacim: 149.712.059

149.712.059 Geliştirici: The Fantom Foundation

Holo (HOT)

Haftalık değişim: -%23,60

-%23,60 24 saatlik hacim: 303.400.454

303.400.454 Geliştirici: Holo

Siacoin (SC)

Haftalık değişim: -%23,54

-%23,54 24 saatlik hacim: 223.246.283

223.246.283 Geliştirici: Sia

Ontology (ONT)

Haftalık değişim: -%21,90

-%21,90 24 saatlik hacim: 223.246.283

223.246.283 Geliştirici: OnChain

The Graph (GRT)

Haftalık değişim: -%20,65

-%20,65 24 saatlik hacim: 102.461.825

102.461.825 Geliştirici: The Graph

Reserve Rights (RSR)