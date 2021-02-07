Bio-Futurathon Fikir Yarışması, 13 Şubat'ta Başlıyor

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek bir fikir yarışması olan Bio-Futurathon, 13 Ocak Cumartesi günü yarışmacılarını bekliyor. Yarışma kapsamında mentor destekli takımların, problemlere çözüm olabilecek projeler üretmesi bekleniyor.

Yeni fikir ve projelerin üretilmesi hedefi doğrultusunda yarışmacıların biyomühendislik yöntemleri ile engelsiz bir gelecek tasarlayabilmek için mentor destekli takımlar halinde çalışarak, sektördeki problemlerin çözümüne odaklandıkları bir fikir yarışması olan Bio-Futurathon başlıyor.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü̈ öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kulübü ve Doğuş Üniversitesi IEEE Computer Society Öğrenci Kulüpleri ve Clinician Engineer Hub iş birlikleri ile Bio-Futurathon, 13 Şubat Cumartesi tarihinde 10.00-19.00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak yarışmacılarını bekliyor.

Yarışma, alanında uzman konuşmacıların engelsiz bir gelecek oluşturabilmek adına sektördeki büyük problemlere ve çözümlerine değinmeleriyle başlayacak olup Dr. Banu Köse, Dr. Ece Öztürk, Prof. Dr. Musa Türker ve Dr. Neel Sharma, etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacıların kendi alanları ile engelsiz bir geleceğe nasıl ulaşabileceğimiz hakkında kısa konuşmalar yapmasının ardından soru cevap kısmına geçilecek.

Bir sonraki aşamada takımlardan yarışma süresince alanında uzman mentorlar ile problemlere çözüm olabilecek projeler üretmeleri bekleniyor. Bu noktada Dr. Tuğba Özer, Doç. Dr. Ayhan Bingölbali, Doç. Dr. Cem Bülent Üstündağ ve Faisal Nawaz gibi uzman isimler takımalara mentorluk desteği sağlayacak.

Dr. Banu Köse, Prof. Dr. Didem Özçimen, Dr. Ece Öztürk, Dr. Urartu Şeker ve Dr. Savaş Taşoğlu’nun yer aldığı jüri değerlendirmesiyle sonuçlanacak bu yarışmada Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden takımlar, Bio-Futurathon fikir maratonunda karşı karşıya gelecekler.