BioNTech, 2021'in Üçüncü Çeyreğindeki Kârını Açıkladı

Koronavirüse karşı ortağı Pfizer’le aşı geliştiren BioNTech, bu yılın 3. çeyreğinde elde ettiği toplam geliri ve kârı açıkladı. Şirketin elde ettiği para, ikinci çeyreğin de önüne geçti.

Koronavirüse karşı ilk aşılardan birini geliştiren Pfizer-BioNTech ikilisi, aşıları sayesinde kısa sürede en fazla değerlenen şirketler arasına girmeyi başarmışlardı. Bu şirketlerden BioNTech, 2021 yılının üçüncü çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını bugün paylaştı. BioNTech, önceki çeyreğe göre daha az gelir elde etse de kârda yükseliş yaşadı.

Açıklanan verilere göre BioNTech, temmuz-eylül aylarını kapsayan dönemde toplam 6 milyar 87 milyon euro gelir elde etti. Bu değer, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 67,5 milyon euro seviyesindeydi. Şirketin elde ettiği gelirin kâr olarak kasaya giren kısmıysa 3 milyar 211 milyon euro oldu. Bu değer de geçtiğimiz yılın aynı döneminde kâr seviyesinde değil, zarar seviyesindeydi. BioNTech, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 210 milyon euro zarar açıklamıştı.

2021’in 9 ayında toplam 7 milyar 126 milyon euro kâr edildi:

Bu yılın üçüncü çeyreğine dair verilerin de açıklanmasıyla BioNTech’in 2021 yılında ocak-eylül aylarında elde ettiği toplam gelir yaklaşık 13 milyar 444 milyona ulaştı. 2020 yılının ilk 9 ayında bu sayı 136,9 milyon euro’ydu. Şirketin eylül ayına kadar gelirinden elde ettiği toplam kârsa 7 milyar 126 milyon euro’ya ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 351,7 milyon dolarlık zarar açıklanmıştı.

Bu verilerin yanı sıra BioNTech, analistlerin tahminlerinin üzerinde bir öngörüde bulunarak bu yıl elde edeceği toplam gelirin 17 milyar euroya kadar yükselebileceğini açıkladı. Son olarak şirket, 2021 yılının sonunda bu yıl 3 milyar doz aşı üretimi yapmış olmayı planladığını ve 2022’de bu sayıyı 4 milyar dolara çıkarmayı beklediklerini ifade etti.