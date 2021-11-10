Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da açtığı anket nedeniyle sadece iki günde 50 milyar dolarlık servet kaybetti. Musk, buna rağmen halen dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün borsayı alt üst eden bir paylaşım yapmıştı. Musk, bu paylaşımında milyarderlerin kazançlarından vergi vermediği eleştirilerine cevap olarak Tesla hisselerinin %10’unu satmayı teklif etti. Yapılan paylaşımdaki anketten %57,9 oranında ‘Evet’ oyu çıkmıştı ve Musk’ın Tesla hisselerini satması kesinleşmişti.

Kendi CEO’su olduğu şirketin hisselerini satacağı kesinleşince pazartesi günü açılan borsalarda Tesla hisseleri haliyle büyük bir düşüş yaşadı. Fakat bu düşüş, sonraki günlerde de devam etti. 5 Kasım Cuma günü haftalık kapanışını 1.200 dolar seviyelerinde yapan şirketin hisse değeri bugün şu saatlerde 1.020 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Tesla hisseleri, yalnızca üç günde %13’ü aşkın seviyede değer kaybı yaşadı.

Elon Musk şu anda hisselerini satarsa ne kadar kazanacak?

Tesla’nın paylaştığı son rapora göre Elon Musk, şirkette yaklaşık 170 milyon adet hisseye sahipti. Bu da Musk’ın hemen hemen 17 milyon adet hisse payını satacağı anlamına geliyordu. Yani Musk, bugün söz verdiği satışı yaptığı durumda yaklaşık 17,4 milyar dolar kazanacak. Anket öncesinde satacağını planladığı 17 milyon hissenin değeri yaklaşık 21 milyar dolar değerindeydi.

Tesla’nın değeri de eridi:

Tesla, cuma günkü hafta kapanışını yaklaşık 1 trilyon 228 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Fakat anketle birlikte Tesla’nın piyasa değeri 200 milyar doları aşkın değer kaybı yaşayarak 1 trilyon 17 milyar dolar seviyesine geriledi. Tesla, geçtiğimiz hafta dünyanın ilk trilyon dolarlık otomobil şirketi olmayı başarmıştı.

Peki Elon Musk’ın serveti?

Dünyanın en zenginleri listesinde en tepede oturan Elon Musk, bu anket öncesinde yaklaşık 338 milyar dolarlık servete sahipti. Anketle birlikte düşen Tesla hisseleriyle Elon Musk’ın serveti de eridi. Bloomberg verilerine göre Musk, şu anda 288 milyar dolarlık servete sahip. Yani anketin Musk’a yaşattığı servet kaybı hemen hemen 50 milyar dolar. Çiklet parası.

Öte yandan Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos’tan halen 82 milyar daha zengin durumda.