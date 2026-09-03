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Bir Askerî Üste 40 Yıldır Gizlenen Yeni Bir Tür Keşfedildi: "İblis Mağara Balığı"

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Alabama’daki bir askerî üste yer alan mağarada, bilim insanlarını şaşırtan "İblis Mağara Balığı" adında yepyeni ve gözsüz bir balık türü keşfedildi.

Bir Askerî Üste 40 Yıldır Gizlenen Yeni Bir Tür Keşfedildi: "İblis Mağara Balığı"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’nin Alabama eyaletindeki kısıtlı bir askerî tesiste yürütülen rutin araştırmalar, bilim dünyasını şaşırtan olağanüstü bir keşfe sahne oldu.

Yıllardır koruma altındaki mağara karideslerini izlemek için ayda bir ziyaret edilen Bobcat Mağarası’nda, bugüne kadar varlığı hiç fark edilmemiş, gözsüz ve hayalet kadar beyaz yeni bir balık türü keşfedildi.

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Bir Askerî Üste 40 Yıldır Gizlenen Yeni Bir Tür Keşfedildi: "İblis Mağara Balığı"
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Tamamen kazara keşfedildi

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Alabama Üniversitesinden mağara biyoloğu Matthew L. Niemiller, Şubat 2025'teki bir inceleme gezisinde çamura kayıp derin bir su birikintisine düşmesiyle bu gizemli canlıyla yüz yüze geldi. Sırtı hörgüçlü, ördek gagasına benzer bir ağız yapısına sahip ve kafa lambasının ışığında maviye çalan bembeyaz bir gövdeye sahip olan canlı, bölgede bilinen diğer türlerden tamamen farklıydı.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya liderlik eden Niemiller, bu kadar yoğun incelenen bir mağarada böyle bir türün kırk yıldır gözden kaçmış olmasını "şaşırtıcı ve biraz da utandırıcı" olarak tanımlıyor.

Aynı mağara iki farklı evrime ev sahipliği yapmış

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Genetik analizler, Demogorgonichthys arcanus (Stranger Things dizisine ithafen adlandırılan "İblis Mağara Balığı") ile mağarada yaşayan diğer balık türünün yakın akraba olmadığını ve yeraltı dünyasına birbirinden bağımsız yollardan uyum sağladığını gösteriyor. Farklı genetik mutasyonlar sonucu görme yetilerini kaybeden bu iki türün, aynı su birikintilerini ve mağara odalarını paylaşması bilim insanlarını hayrete düşürdü. Araştırmacılar bu durumu, milyonlarca yıldır aynı dar alanda hapsolmuş ve muhtemelen birbirlerinin yavrularıyla beslenen zorunlu "ev arkadaşlığına" benzetiyor.

Mağaraların derinliklerinde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok canlı türü olduğunu hatırlatan bu keşif, yeraltı biyoçeşitliliğinin gizemlerini bir kez daha gözler önüne sermiş durumda.

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