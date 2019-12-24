Bir Asteroid Bu Gece Dünya'nın Yakınından Geçecek

NASA, büyüklüğü Pisa Kulesi ile Keops Piramidi arasında bir yerlerde olduğu tahmin edilen bir asteroidin bu gece Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. Asteroid, Dünya'ya en yakın geçişini ise Türkiye saati ile 23.14'te gerçekleştirecek.

Uzay ajansı NASA, geçtiğimiz hafta gezegenimize doğru geldiği fark edilen bir asteroidin birkaç saat içerisinde Dünya’nın yakınından geçeceğini doğruladı. Ajanstan yapılan açıklamalara göre ‘2019 YU’ adı verilen bu asteroid, 24 Aralık'ta gece saatlerinde geçişini yapacak.

Saatte 58.900 kilometreden daha fazla bir hızla yolculuğuna devam eden asteroid, yapılan tahminler doğru çıkarsa Türkiye saati ile 23.14’te gezegenimize en yakın geçişini yapacak. NASA’nın izleme sistemleri tarafından ilk kez 19 Aralık’ta fark edilen ve '2019 YU' olarak adlandırılan asteroid, aynı zamanda 'Dünya’ya Yakın Cisim' (Near-Earth Object/NEO) olarak da biliniyor. NEO’lar, genel olarak Dünya’nın yörüngesinden geçen yolları izlemesiyle biliniyor.

NASA, asteroidin uzunluğunun 62 ile 140 metre arasında olduğunu düşünüyor:

NASA tarafından yapılan asteroit gözlemleri, yaklaşmakta olan kayanın ölçümlerinin 62 metre ile 140 metre arasında bir yerlerde olduğunu gösteriyor. Çapı 459 metreden büyük olan asteroidler, NASA bir darbe ihtimali olduğunu belirlerse potansiyel olarak 'tehlikeli' kabul ediliyor. Neyse ki Asteroid YU, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Yapılan hesaplamalara göre asteroid, Dünya’yı teğet geçecek ancak gezegenimize çarpsaydı felakete yol açabileceğinin de altı çiziliyor. Bu noktada NASA’nın asteroidin boyutu için öngördüğü üst sınırı somut bir örnekle belirtmemiz gerekirse Mısır’daki Keops Piramidi’nden daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde öngörülen alt sınır ise İtalya’daki Pisa Kulesi'nden biraz daha uzun.

Saniyede yaklaşık 16,37 kilometre hızla hareket eden asteroid hakkında NASA, endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ve bu tür asteroidlerin zaman zaman Dünya’nın yakınından geçebileceğini söylüyor. Son olarak 2019 YU, Dünya’ya en yakın mesafeden geçişini ise 0,04994 au birimle yapacak.