Bir Hayran, Nevermind Albümünün Kapağını Bisikletle Çizdi

Avustralya'da yaşayan bir Nirvana hayranı, grubun Nevermind albümünün kapağını bisikletle haritada çizdi. Hayran, albümün 30. yılını kutlamak adına böyle bir proje gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyük bir Nirvana hayranı olan Pete Stokes; bisikletle dolaşarak grubun efsane albümü Nevermind’ın kapağını çizdi.

Stokes, kapağı tamamlamak için 8 saatte yaklaşık olarak 150 kilometre yol katetti.

Çizimi 8 saatte tamamladı

Avustralya’da yaşayan bir bisikletçi olan Pete Stokes, Bir GPS programının da yardımıyla oluşturduğu rotayı takip ederek Nirvana’nın Nevermind albümünün kapağını harita üzerinde çizdi. Güney Avustralya eyaletinin Adelaide bölgesinde oturan Stokes, ABD'li ünlü rock grubunun en sevilen albümlerinden olan Nevermind’ın kapağını çizmek için vitessiz bisikletiyle cuma günü yaklaşık 150 kilometre yol gitti.

Grubun en bilindik şarkılarından 'Come As You Are' ve 'Smells Like Teen Spirit' gibi parçalarının bulunduğu; gitar ve vokalde Kurt Cobain, davulda Dave Grohl ve bas gitarda Krist Novoselic'in yer aldığı Nevermind albümünün 30. yılı şerefine böyle bir proje hazırladığını söyleyen Stokes, çizimi tamamlamasının 8 saat sürdüğünü aktardı.

Çizim için GPS tabanlı Strava'yı kullandı

Stokes, "Bu albüm çıktığında 14 yaşındaydım, lise öğrencisiydim. Müzik sevginiz de tam bu yaşlarda şekillenir" diyerek Nirvana’ya olan hayranlığına da değindi. 45 yaşındaki bisikletçi, albüm kapağını çizmek için, genellikle koşucu ve bisikletçilerin kullandığı GPS tabanlı Strava programından yararlandı.

24 Eylül 1991’de piyasaya sürülen albümün kapağında; bir havuzun içinde, oltanın ucuna takılı olan 1 dolar banknotunun peşinden yüzen çıplak bir bebek bulunuyor. Bisikletçi, özellikle bebeğin yüzünü çizerken zorlandığını; ancak sonucun yine de fena olmadığını düşündüğünü söyledi.