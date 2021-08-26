Evet, köpek dostlarımızın da özel bir günü var ve her yıl 26 Ağustos'ta kutlanıyor. Siz de köpeğinize bir ödül maması vererek onun Dünya Köpek Günü'nü hemen şimdi kutlayabilirsiniz.

26 Ağustos Dünya Köpek Günü'nün tarihi 2004 yılına dayanıyor. Hayvan hakları savunucusu Colleen Paige tarafından başlatıldı. Amacı, köpeklerle ilgili farkındalık yaratmak, köpek evlat edinmeyi desteklemek ve köpeklerin yaşam refahına ve önemine dikkat çekmekti.

Tarihin 26 Ağustos olarak belirlenmesinin nedeni ise, Paige'nin henüz 10 yaşındayken ailesinin ilk köpekleri olan “Sheltie”yi barınaktan kurtardıkları tarih olmasıdır. Dünya Köpek Günü, yasal olarak şu anda yalnızca New York eyaletinde, 2013 yılında kabul edilmiştir.

Bu özel günde aşağıdaki köpek dostu oluşumları takip ederek onları destekleyebilirsiniz.

Bütün hayvanları çok seven ve onların yaşama hakkını savunan bir veteriner hekim: Barınak Meleği

Veterinerliğin bir işten daha fazlası olduğunun farkında olan bir insan.

Instagram: Barınak Meleği

3000'e yakın köpek barındırıyorlar: Yedikule Hayvan Barınağı.

2001 yılında kurulan barınakğın toplam alanı 8000 m2 ve merkezin içinde 500 m2 peyzaj ve gezinti alanı da bulunuyor. Toplam 12 kişinin görev yaptığı merkezin gönüllü yöneticiliğini Mimar Meral Olcay yapıyor.

Sahiplendirmeler için barınağıın linkine göz atabilirsiniz: Yedikule Barınak

Instagram: Yedikule Barınak

Sokaklardaki canlıların aç kalmaması için uğraşan, Türkiye'nin en büyük platformu: Paw Guards | Pati Koruyucuları

Paw Guards aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük online kayıp ilanı platformudur. Detayları Instagram sayfasından öğrenebilirsiniz: Pawguard

İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanması gerektiğini savunan oluşum: HAYTAP

İnsanların, diğer canlıların yaşam alanlarını işgal etmesine, gezegeni paylaştığı tüm türlere karşı uyguladığı zalimce davranışlarına kesinlikle karşı çıkar. Özellikle kentlerde birlikte yaşadığımız sahipsiz hayvanlara gerekirse aşılama yaparak insanlarla birlikte yaşamalarına, hayvanların sokaklarda sayıları tolerans limitleri dâhilince kalmak kaydıyla özgürce dolaşmalarına destek olur.

Instagram: Hayvan Hakları Federasyonu

"Mama Kumbarası" uygulamasıyla büyük bir destek sağlayan dernek: HaySev

2014'ten bu yana binlerce kişiden gelen mama desteklerini milyonlarca patili çocuğa ulaştırıyorlar. Siz de mama desteğinde bulunmak isterseniz bu siteyi inceleyebilirsiniz: Mama Kumbarası

Instagram: HaySev Derneği

Yardıma muhtaç hayvanların sahiplendirilmesine kadar geçici konaklayacağı bir yaşam alanı projesi: Kurtaran Ev

Arazi, orman ve barınaklardaki yardıma muhtaç hayvanların koruma altına alınarak, tedavi, barınma, besleme ve yuvalandırmalarını yaparak mutlu hayatlara kavuşmalarını sağlıyorlar.

Instagram: Kurtaran Ev

Ankara'da sokaklardan kurtarılmış 326 cana ev sahipliği yapan doğal yaşam alanı: Umutlu Patiler

Bağışlarınız için internet sitesini inceleyebilirsiniz: Umutlu Patiler

Instagram: Umutlu Patiler

Kilometrelerce uzakta bir sokağın köşesinde açlıktan nefes bile alamayan veya ormana terkedilmiş canlarımızın yardımına koşanlar: Çak bi Pati

Bir paket mama ile bir başka şehirde, çöplerden dahi yiyecek bulamayacak durumda olan canlarımıza destek olmak için internet sitelerini inceleyebilirsiniz: OrmanaMama.com

Instagram: Çak bi Pati

Türkiye'nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanlarını kurtarma çiftliği: Angels Farm Sanctuary

"Hayvanlara ve doğaya ahbap derneği" olarak da bilinen bir çiftlk. İzmir'de bulunuyor.

Instagram: Angels Farm Sanctuary

Bağışlar sayesinde çok sayıda hayvanın bakımını üstlenen dernek: HİPDER

Instagram: Hayvanlar İçin Projeler Derneği

Ülkemizde hayvan hakları ve onların korunmasıyla ilgili tüm boyutlarda çalışan dernek: DOHAK

Salda Doğayı-Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin (DOHAK) bütün eforu ve etkinlikleri, aynı dünyayı paylaşan tüm canlıların oluşturduğu bütünlük anlayışının toplumumuza kazandırılması üst-amacına yönelik.

Instagram: DOHAK