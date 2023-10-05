X'te GTA 6 ile ilgili paylaşımlar yapan bir hesap, kafaları karıştırdı. Yapılan paylaşımlardan bazıları telif hakkı nedeniyle kaldırılmış durumda. Bazıları ise hâlâ görüntülenebiliyor. Hesabın güvenilirliği ise büyük bir soru işareti.

Video oyun sektörünün tarihinde en çok beklenen oyunlardan birisi hiç şüphesiz GTA 6. Rockstar Games, 2013'te yayınladığı GTA 5'ten sonra kelimenin tam anlamıyla "sırra kadem bastı". Ekibin GTA 6 üzerinde çalıştığı biliniyor olsa da bugüne dek somut bir gelişme ile karşılaşmadı. Sadece bir kez GTA 6'nın geliştirme aşamasındaki oynanış görüntüleri sızdırıldı. Rockstar Games de bu içerikleri kaldırtmak için düğmeye bastı.

Şimdi sizlere, "gta6leaks_news" kullanıcı adıyla X'te paylaşımlar yapan bir hesaptan bahsedeceğiz. Ağustos ayında açılan bu hesap, 23 Eylül'den bu yana paylaşımlar yapıyor ve ilginçtir ki Rockstar Games'in radarına girmiş gibi görünüyor. Zira hesapta 40 kadar paylaşım olsa da bunların çoğu, telif hakkı sahibinden gelen itiraz nedeniyle kaldırılmış durumda. Bu durum, yapılan paylaşımların gerçekten de GTA 6'dan olabileceğini düşündürüyor.

Hâlâ ulaşılabilen sızıntılar:

Yukarıdaki paylaşımda oyunda bulunacak silahlar görünüyor. Bu görüntü, farklı kaynaklar aracılığıyla da sızdırıldı. Rockstar Games'in yukarıdaki görüntüye neden telif atmadığı bilinmiyor.

Hesabın bir diğer paylaşımında ise GTA 6'daki silah değişim ekranını görüyoruz.

Yukarıdaki paylaşımda GTA 6'da bulunacak markaların derlemesi yer alıyor. Bu markaların çoğu, GTA serisinin eski oyunlarında da karşımıza çıkmıştı.

Paylaşılan sızıntılar arasında olmazsa olmazlardan biri de oyunun haritası ile ilgili. Kaynak, oyunda Florida'nın da bulunacağını iddia ediyor.

Sızıntılardan bir tanesinde oynanış videosu görüyoruz. Buradaki dikkat çeken husus şu; grafik kalitesi oldukça yüksek. gta6leaks_news, paylaştığı videoda GTA 6'da karakter değişiminin nasıl yapılacağını gösteriyor.

Başka bir oynanış videosunda ise GTA 6 Online'dan bir kesit var. Kaynak, bunun GTA 6 Online'dan sızdırılan tek oynanış videosu olduğunu ileri sürüyor.

GTA 6'nın bu ay duyurulacağı iddia ediliyor!

gta6leaks_news'e göre GTA 6, 26 Ekim'de tanıtılacak. Rockstar Games'in esas planının Eylül 2022 olduğunu ancak geçtiğimiz yıl sızdırılan oynanış videosu ile ertelemeye gidildiğini söyleyen kaynak, nihai tarihin 26 Ekim olduğunu iddia ediyor. Ayrıca onun gibi düşünen başka kaynaklar da var. O kaynaklardan bir tanesi de Chris Marxx isimli biri. Artık InfinityBesk kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Marxx, dün yaptığı bir paylaşımda 22 gün kaldığını söyledi.

Telif hakkı nedeniyle içeriğini göremediğimiz sızıntılar:

İçeriğindeki medya silinen paylaşıma göre GTA 6, Read Dead Redemption 2'deki envanter sistemine sahip olacak.

Başka bir paylaşımda ise oyundaki gece kulübü gösteriliyor. Medya yine telif nedeniyle silinmiş durumda.

Bu hesabın kime ait olduğunu bilmediğimiz gibi paylaşımların troll olma olasılığı da mevcut. Zira bazı paylaşımlarda sahte "telif bildirimi" fotoğrafları var. Bu yüzden kaynağa yüzde 100 güvenmek mantıklı bir yaklaşım değil...