GTA 6’nın Oynanış Videosu Hakkındaki İddialar Doğrulandı!

Twitter'da bir kullanıcı, GTA 6'ya ait olduğunu iddia ettiği oyun içi görüntüleri paylaştı. Görüntüler, oyunun Vice City'de geçeceğini ve kadın bir karakteri yöneteceğimizi doğrular nitelikteydi.

2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA V’in desteğini en sonunda geçtiğimiz günlerde resmen kesen Rockstar, artık GTA 6 için el sallamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yeni GTA üzerinde resmen çalıştığını duyuran şirket, yine de halen oyundan yeni bir bilgi paylaşmadı. Bugünse oyun dünyasını sallayan bir paylaşım yapıldı.

GTAForums'ta "teapotuberhacker" isimli bir kullanıcı, GTA 6’ya ait olduğunu iddia ettiği oyun içi görüntüleri paylaştı. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan oyun içi görüntüler, GTA 6’nın nasıl bir atmosferde geçeceğini ve bu dünyada bizleri bekleyen bazı özellikleri gösterdi. Ayrıca oyun haritasının GTA Vice City’nin haritası olduğu da görüldü. İddialar sosyal medyada hızlıca yayılmaya devam ederken, oyun basınının önemli isimlerinden olan Jason Schreier görüntülerin GTA 6'dan olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı.

"Oyun tarihindeki en büyük sızıntılardan biri"

GTA 6 ile ilgili paylaşılan görüntüler kısa süre içinde oyun severleri heyecanlandırdı. "Acaba gerçek mi? Sonunda GTA 6 geliyor mu?" gibi sorular artarken oyun basınının en önemli isimlerinden biri olan Jason Schereier iddiaları doğruylayan bir tweet attı. Rockstar kaynaklarıyla görüştüğünü belirten Schereier, sızıntısının gerçek olduğunu onayladığını açıkladı.

Görüntülerin elbette henüz oyunun tam olarak tamamlanmamış hali olduğunu söyleyen Schereier, bu sızıntıyı video oyun tarihindeki en büyük sızıntılardan biri ve Rockstar Games için tam anlamıyla bir kabus olarak nitelendirdi.

GTA 6’dan olduğu iddia edilen görüntüler:

Yüzme testi:

Yürüme/koşma testi:

Araç içi fizikler:

Bir restoranın içindeyiz:

Çatışma:

Araç kaza testi:

Bu görüntüler nereden geldi?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre görüntüleri paylaşan kişi, Rockstar Games'ten kovulmuştu ve bu görüntüler, onun için bir intikam hareketiydi. Bu hikâyenin gerçekliği bilinmezken, bunun da üstüne aynı kişinin geçtiğimiz günlerde Uber'in hacklenmesinden sorumlu olan kişi olduğu da öne sürüldü. Tabii bu iki bilgi de doğrulanmamak üzere iddia olarak yayıldı.

Peki bu gerçekten GTA 6 mı?

GTA 6’dan olduğu iddia edilen ve ünlü gazeteci Jason Schreier tarafından da doğrulanan bu görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor. Fakat görüntülerin güncel olduğunu varsayarsak, Rockstar’ın henüz oyunu geliştirmeye devam ettiğini ve tamamlamasına uzun bir süre kaldığını söyleyebiliriz. Zira oyundaki animasyonlar, etkileşimler ve oyun dünyasında sadece bu videolardan görebildiğimiz birçok eksik bulunuyor. Öte yandan görüntüler iki yıl öncesiden de olabilir ve şu anda GTA 6, çok daha tamamlanmış bir düzeyde bulunuyor olabilir.

Sosyal medyada görüntülere gelen yorumlardan bazılarına göreyse bu görüntülerin GTA 6'ya ait olması neredeyse kesin. Zira görüntülerde gördüğümüz hata giderici panellerin, görüntülerin çekildiği oyun motorunun Red Dead Redemption ve GTA V ile aynı oyun motoru olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.