NVIDIA, fotoğraf kavramının sınırlarını zorlayan yeni Instant NeRF isimli teknolojisini gösterdi. Teknoloji, farklı açılardan çekilen fotoğrafları tek bir sahnede bir araya getirerek ortaya üç boyutlu sanal bir sahne çıkarıyor.

Önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan NVIDIA, yapay zekadan destek aldığı grafik teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Daha önce Paint’ten çizermişçesine yaptığınız karalamaları gerçekçi bir sahne haline çeviren teknolojisi gibi birçok teknolojisini tanıtan şirket, bu kez fotoğrafçılığa yeni bir tanım getiren teknolojisini gösterdi.

NVIDIA, yeni geliştirdiği ‘Instant NeRF’ isimli teknolojisiyle birlikte iki boyutlu fotoğrafları yalnızca saniyeler içinde tamamen üç boyutlu hale getirmenin önünü açtı. Üstelik buradaki üç boyut kavramı, çakma üç boyut fotoğraflar gibi düzlemsel olarak değil, 360 derece incelenebilir olarak oluşturuluyor.

Fotoğraflar dakikalar içinde üç boyutlu hale geliyor:

NVIDIA’nın çığır açan yeni teknolojisi Instant NeRF, bir öznenin farklı açılardan çekilen fotoğraflarını yapay zekâ ile inceleyerek özneyi üç boyutlu bir objeye dönüştürüyor. Yukarıdaki videoda da görüldüğü üzere yalnızca özne değil, öznenin bulunduğu ortam da tamamen üç boyutlu bir ortama dönüşüyor.

NVIDIA’nın geliştirdiği bu teknoloji, aslında iki boyutlu fotoğrafların üç boyutlu bir sahneye çevrilmesini sağlayan ilk teknoloji değil. NeRF isimli bu güncel teknolojiler de aynı işlemi yapabiliyorlar. Fakat yeni Instant NeRF ve NeRF arasındaki fark bu işlemin tamamlanma süresinde ortaya koyuluyor. Standart teknolojiler, fotoğrafın analiz edilmesi ve sahnenin oluşturulmasını birkaç saatte tamamlarken Instant NeRF, bu süreyi yalnızca birkaç dakikaya indirgiyor.

Instant NeRF, bu birkaç dakika içinde fotoğrafları analiz ederken fotoğraflarda yer almayan açıları, ışıklandırmayı, tüm yönlerdeki olası renk değişimlerini ve daha pek çok etmeni de hesaplıyor. Teknoloji, sanal dünyalarda mimari tasarımlar yapmak ve otonom araç ve robotların gerçek dünya objelerinin daha doğru ölçümünü yapmasını sağlamak gibi pek çok avantajı beraberinde getirecek.

Teknoloji, NVIDIA’nın CUDA Toolkit ve CUDA Neural Networks’ünden faydalandığından dolayı NVIDIA ekran kartıyla çalıştırılabiliyor. Özellikle Tensor çekirdekleri olan NVIDIA ekran kartlarında süreç daha da hızlı işliyor.

Teknolojiyi deneyimlemek isteyenler, bu bağlantıya tıklayarak resmi GitHub sayfasına ulaşabilirler.