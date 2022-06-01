Birleşmiş Milletler ‘Türkiye’ Adını Tescilledi

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlere ülkemizin adının Turkey yerine Türkiye olarak değiştirilmesi için mektup gönderildiğini açıklamıştı. Mektuba cevap ise bugün geldi.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamasında “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun” demişti.

Bugün ise Birleşmiş Milletler, resmi bir açıklama yaparak ülkemizin talebi üzerine tüm yabancı dillerde ülkemiz için kullanılan “Turkey” yerine “Türkiye”nin kullanılmasını onayladı. Bu karara göre artık dünyanın dört bir yanında ülkemizin adı Türkiye olarak anılacak.

Türkiye’nin isim değişikliği önümüzdeki haftalarda tüm dünyaya yayılacak

Birleşmiş Milletler Genel Sektereteri, yaptığı açıklamada ülkemizin kendi dilinde anılmasının gayet normal bir istek olduğunu dile getirdi ve bu isteğin resmi olarak onaylandığını açıkladı. Buna göre önümüzdeki haftalarda yapılacak değişikliklerin ardından Google Maps, Apple Maps ve diğer tüm platformlarda ülkemizin adı Turkey yerine Türkiye olarak anılacak ve bilinecek.

Bu yılın başlarında isim değişikliği için yapılan ilk başvurularda ülkemizin adında yer alan ‘Ü’ harfinin Latin alfabesinde olmamasının bir sorun yaratabileceği düşünülmüştü. Ancak görünen o ki bu eksiklik BM’in kararını etkilemedi.