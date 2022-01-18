Turkey’den Türkiye’ye Geçişte Yeni Tartışma Konusu: Ü Harfi

Türkiye, uluslararası tüm ilişkilerde Turkey yerine Türkiye kullanmaya hazırlanırken Londra basınına yansıyan yeni bir haber, bir engeli ortaya koydu. Latin alfabesinde bulunmayan ‘ü’ harfi, Türkiye’nin kullanımında soruna yol açabilir.

Türkiye, 4 Aralık’ta yayımlanan genelgeyle birlikte uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda ve ihraç edilen ürünlerde artık Turkey değil, Türkiye ibaresinin kullanılacağını açıklamıştı. Londra merkezli medya kuruluşu Middle East Eye’ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberdeyse bunun yeni bir sorunu ortaya çıkarabileceği ifade edildi.

Türkiye’nin İngilizce resmi adını önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler’e kaydettirerek Türkiye olarak değiştirmeyi planladığı belirtilen haberde yetkililer, bir noktaya daha işaret etti. Haberde aktarılan bilgilere göre Türk yetkililer, BM’ye basit bir bildirimde bulunarak isim değiştirmenin olası olduğunu belirse de nominal Latin alfabesinde olmayan ‘Ü’ harfinin sorun yaratabileceğini açıkladı.

Ü harfinin nominal Latin alfabesinde olmaması sorun çıkarabilir:

Üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada Ankara’nın ‘Ü’ harfi konusunda henüz BM ile görüşmediğini açıkladı. Türk yetkililer, buna dair bir çözüm bulunabileceği konusunda umutlu olduklarını ifade etseler de bazı gözlemciler, bu duruma çare olarak yeni isimde ‘Ü’ yerine ‘U’ harfinin kullanılabileceğini belirtti.

Öte yandan Middle East Eye’a konuşan bir BM sözcüsü de Türk yetkililerin, isim değişikliği konusunda kendilerine başvuruda bulunduklarını açıkladı. Sözcü, “Türkiye Daimi Misyonu, bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda ülke adı değişikliği iletme prosedürünü kontrol etmek için BM Protokolü ile temasa geçti, ancak herhangi bir resmi bildirim almadık.” ifadelerini kullandı.

‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ kullanımı, günümüzde Dışişleri Bakanlığı gibi bazı resmi internet sitelerinde kullanılmaya başladı.