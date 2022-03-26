Pek çok kişinin dolaylı olarak olsa dahi yanlış bilgilere sahip olduğu biseksüellik aslında ne anlama geliyor? Biseksüellik ne demektir ve ne değildir? Merak edenler için biseksüelin anlamı nedir sorusunun cevabını detaylarıyla açıklıyor ve hakkında doğru bilinen yanlışlara bakıyoruz.

Günümüzde cinsiyet kimlikleri konusunda pek çok yorum ve fikir var. Ama gerçek olanı bilmek için iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Biseksüellik teriminin kullanımı, aslında 19. yüzyılda oluşmaya başlamış. Bugüne kadar yapılan bazı araştırmalar bireylerin hisler konusunda da çekim duyması gerektiğini savunurken, bir başka araştırma sonuçları ise cinsel yönelimden ibaret olduğunu savunuyor.

Bu yazımızda ise bilimsel araştırmalar ve detaylı incelemeler üzerinden örnekler vererek gideceğiz. Şimdi biseksüel nedir, biseksüelin anlamı ne bakalım ve biseksüellik ile ilgili doğru bilinen yanlışları inceleyelim.

Biseksüel ne demek, anlamı nedir?

Biseksüel terimi, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim duyan kişiler için kullanılır. Bu tanım, esasında 'İki' anlamına gelen ‘bi’ ile 'cinsel' anlama gelen ‘seksüel’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Hakkında pek çok yanılgıyı beraberinde getiren ‘biseksüllek tanımı’ özellikle gençler arasında yeni yeni geçerli bir manaya bürünse de, anlam ilişkisiyle gerçekler biraz daha farklı.

Biseksüellik, Amerikan Psikoloji Birliği tarafından da detaylı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte kendisini lezbiyen ya da gey olarak tanımlayan kişiler, karşı cinsle ilişkiye girse dahi biseksüel olarak tanımlamayabilir. Bu yüzden biseksüellik için net çizgilerden bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Şimdi biseksüellik hakkında doğru bilinen yanlışları ele alalım ve konuyu daha detaylı inceleyelim.

Biseksüellik hakkında doğru bilinen yanlışlar

Biseksüellik sadece bir aşamadır.

Biseksüel insanlar kiminle evlendiğine ya da kiminle yaşadığına bağlı olarak heteroseksüel ya da geydir.

Bir kişinin gerçekten biseksüel olması için hem erkekle hem de kadınla ilişkisi olması gerekir.

Biseksüel insanlar tek eşli olmama eğilimindedir. Aldatma ihtimalleri yüksektir.

Biseksüel kadınlar sadece erkeklerin dikkatini çekmek için kendilerini ‘bi’ olarak tanımlarlar.

Sadece kadınlar biseksüel olur.

Biseksüellik bir aşamadır

Biseksüellikle ilgili doğru bilinen (en azından çoğu kişi tarafından) yanlışların başında bu bilgi geliyor. Biseksüellik bir aşama değildir. Bu bilgi yaygın bir yanlış anlaşılmadır. Bir insanın gey ya da lezbiyen olma yolunda öncelikle biseksüel olduğu sonradan kendi kimliğini fark ederek gey ya da lezbiyen olabileceği bilgisi yanlıştır. Pek çok insan biseksüelliğin deneysel bir geçiş olduğunu düşünse de böyle bir yönelim vardır.

LGBT bireyi olarak kendini tanımlayan insanların arasında yapılan bir araştırmaya göre, biseksüel olanların yalnızca yüzde 18’i daha sonradan gey ya da lezbiyen olduklarına karar vermiştir. Bazı monoseksüel insanlar kendilerini başlangıçta lezbiyen ya da gey olarak tanımlamadan önce biseksüel olarak tanımlamış olsalar da, bu tarz anekdotlar yalnızca anektod olarak kalmaktadır ve genelleme olarak kullanılmamalıdır.

Biseksüel insanlar kiminle evlendiğine ya da kiminle yaşadığına bağlı olarak heteroseksüel ya da geydir

Benzer şekilde pek çok insan, bireyin cinsel kimliğini ve yönelimlerini partnerine göre belirliyor. Bu yanlış bir bilgidir. İnsanların fark edemediği şey, uzun süreli bir ilişkide kişinin belirli bir cinsiyette biriyle olmayı tercih edebileceğidir. Yani bir birey sürekli kadınlarla vakit geçiriyor diye heteroseksüel ya da lezbiyen olmayabileceği gibi, sadece erkeklerle vakit geçiriyor diye de gey ya da biseksüel olmayabilir. Bu tarz yorumlar sadece yorum olarak kalır ama gerçeklikle (ve doğrulukla) hiçbir bağlantısı yoktur.

Bir kişinin gerçekten biseksüel olması için hem erkekle hem de kadınla ilişkisi olması gerekir

Biseksüel insanlar bir şekilde cinsel yönelimleri konusunda kafalarının karıştığı zamanlarda cinsel yönelimlerde bulunabilir. Bu konu genellikle cinsel tercih ile cinsel yönelimin eş anlamlı olduğunu düşünen kişiler tarafından düşünülür. Ki bu da yanlış bir düşüncedir. Nasıl ki bir kişi heteroseksüel ya da eşcinsel olduğunu kimseyle ilişkiye girmeden bilebiliyorsa, biseksüel kişi de herhangi bir cinsiyetten partnerle ilişki yaşamadan önce biseksüel olduğunu bilebilir. Biseksüel bir kişi bir cinsiyet için daha yüksek bir yönelime sahip olabilirken, yine de diğer cinsiyetlere ilgi duyabilir.

Biseksüel insanlar tek eşli olmama eğilimindedir. Aldatma ihtimalleri yüksektir

İnsanlar tarafından biseksüel kişilerin daha fazla seçeneğe sahip olması düşüncesi, bir algının sonucudur. Bu algı da biseksüelliğin bir yönelim değil de hazcılıktan gelen bir tarihsel ilişki olduğunu düşünen insanlardan yola çıkıyor. Sonuç olarak bakarsak, rastgele cinsel ilişkiye girmek ile cinsel yönelim birbiriyle farklı konulardır. Bu konuları karıştırmamak gerekir (en yalın haliyle bu durum biraz da karakter meselesi diyebiliriz).

Biseksüel kadınlar sadece erkeklerin dikkatini çekmek için kendilerini ‘bi’ olarak tanımlarlar

Bu yanlış bilgi de yüksek ihtimalle sosyal medya ve dolaylı olarak toplumdaki bilgi ve kavram kirliliğinden geliyor. Biseksüel insanların gerçek motivasyonlarından ziyade, büyük ölçüde kadın düşmanlığının bir sebebi olarak da gösterebiliriz.

Sadece kadınlar biseksüeldir

Biseksüellik sadece kadınlara özgü değildir. Bu durum biraz da görünürlükle ilgilidir. Yoğunlukla biseksüel kadınların ön plana çıkması, insanları biseksüel erkeklerin var olmadığını sanmak gibi bir yanılgıya sokuyor. Yapılan analizlere göre gerçekte, biseksüel erkeklerin daha düşük toplumsal kabul seviyeleri nedeniyle, kendilerini açıkça tanımlama olasılıkları da daha düşük oluyor.

Bu konu ile ilgili sizler de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?