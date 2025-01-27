Bitcoin, DeepSeek'in yapay zekâ sektörüne yeni bir rekabet getirmesiyle birlikte Trump başkan olduğundan bu yana ilk kez 100 bin doların altına düştü.

Siyaset ve finans, insanı yalancı çıkarma konusunda büyük güce sahip. Donald Trump'ın başkan adaylığı boyunca yükselen, seçilmesiyle ise rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, Trump'ın 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturmasından yalnızca bir hafta sonra 100 bin dolar barajının altına düşerek kripto fanatiklerini yüzüstü bıraktı.

Peki Trump'ın kripto para vaatleriyle tırmanışa geçen Bitcoin ne oldu da haftaya psikolojik sınırın altına düşerek başladı. Parola: DeepSeek. Yalnızca üç gün önce yayımlanan ve iPhone uygulama mağazası olan App Store'da ChatGPT'yi geçerek zirveye oturmaya başlayan bu Çin menşeli yapay zekâ uygulaması, LLM yarışında yatırımcıların kafasını karıştırmayı başardı.

NVIDIA, ARM gibi şirketlerin değerleri de düştü

DeepSeek'in başarısı önemli bir etken olsa da tek neden o değil. NVIDIA, ARM gibi şirketlerin hisse senetlerinin de gerilemesi, yatırımcıları yapay zekâ sektöründeki rekabet konusunda endişelendirdi. Ayrıca FED toplantısının yaklaşması ve yatırımcıların muhtemel faiz indirimi açıklaması öncesi parayı güvenli limanlara çekme düşüncesi de Bitcoin'in düşüşündeki önemli etkenlerden biri.

En popüler 10 kripto biriminin an itibarıyla değeri ve son 24 saatteki değişimi şu şekilde: