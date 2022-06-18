Bitcoin’in 25.000 dolara düştüğünü geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberle sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre Bitcoin’in çakılışı devam ediyor, hatta hızlanıyor zira Bitcoin 20.000 dolar altına düştü!

Kripto para alıp satanlar üzgün. Bundan daha 5 gün önce bütün kripto paraların babası Bitcoin, ‘asla altına düşmez’ denilen seviyenin de altına düştü: 25.000 dolara. Hatta sizlerle o gün bu haberi paylaşmış ve analizlerimizi yapmıştık.

Bugün ise Bitcoin’in sert çakılışı devam ediyor zira Bitcoin 20.0000 doların altına düştü. Gelin detaylara hep beraber bir göz atalım.

Bitcoin 20.000 doların altına düştü

Bitcoin, bütün kripto para borsacılarını üzerek 20.000 doların altına düştü. Hatta haberi yazmaya başladığımız sırada 19.000 dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, haberi hazırladığımız sıralarda 18.000 dolara kadar geriledi.

Bitcoin’in düşmesinin nedenini kesin olarak söylemek mümkün olmasa da olası sebeplerden biri ABD’deki enflasyon, biri de Celcius Network ağına yapılan saldırı. Celcius, bildiğiniz gibi kripto para borsasının en büyük kredi sağlayıcısı. Saldırı, kripto para birimlerine %50 değer kaybettirdi ve bunun etkileri devam ediyor olabilir. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Fed tarafından açıklanan yeni faiz artırımının da Bitcoin'in bu sert düşüşünde etkili olabileceği düşünülüyor.

Yani sebeplerden biri kripto paraya olan güvenin azalması da olabilir. Bu hızla düşerse Bitcoin 10.000 dolar seviyesine geriler mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.