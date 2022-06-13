Bitcoin’in son günlerdeki sert düşüşünün ardından madenciler zora girmeye başladı. Bazı madenciler fiş çekerken bazılarıysa Bitcoin satmaya başladı.

Bitcoin’in son dönemlerdeki durdurulamaz düşüşü yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Yapılan pek çok teknik analiz ve grafiğin boşa çıkmasının ardından Bitcoin, ‘düşme’ denilen seviyenin de altına düşmüş ve altcoinleri de peşinden sürüklemişti.

Son yıllarda hızla yükselişe geçen kripto madenciliği de bu düşüşten payını alanlar arasında. Sürekli artan elektrik ve donanım maliyetlerine ek olarak bu sert düşüşün ardından madenciler, makinelerini kapatmayı düşünüyor.

Büyük madencilik şirketleri makineleri kapatıyor

Ekran kartı ile yapılan ve günümüzde ‘eski usul’ madencilik olarak bilinen madencilik sistemi özellikle yüksel elektrik tüketimi ve ekran kartı fiyatları nedeniyle madencilere yük olmaya başladı. Bu tarz madencilik sistemlerini kullanan madencilerin bazıları elde ettikleri gelirlerin aşırı düşmesi ile makinelerinin fişini çekme ve hatta bazılarını satma kararı alırken ‘modern’ madencilik sistemleri ise zor da olsa bu düşüşe dayanmaya çalışıyor.

Canaan ve Bitmain gibi madencilik donanımı üreten firmaların cihazlarında fiş çekme seviyesi düşerken klasik donanımlarda ise fiş çeken kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bazı madencilik şirketleri ise fiş çekmek yerine kendilerine ekstra likidite sağlamak için Bitcoin ve altcoin satışlarına başladı. Ancak Bitcoin ve altcoinlerin bu düşüşü devam ederse tüm madenciler çok zor bir sürece girebilir.