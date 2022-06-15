Fed Yeni Faiz Kararını Açıkladı: 28 Yılın En Yüksek Artırımı

ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl içerisinde beklenen faiz artırımlarından birini daha gerçekleştirdi. Yeni artışla birlikte faiz 75 baz puan daha yükseltildi.

Ekonomik olarak dalgalanmalar yaşadığımız ve zor günler geçirdiğimiz şu günlerde konuyla ilgili olarak gelecek tüm haberleri adeta can kulağıyla dinliyoruz. Ancak tabii ki bu haberlerin büyük birçoğunluğu beklediğimiz haberler olmuyor.

Geçtiğimiz ay da yeni bir faiz kararız için gözler Fed’e çevrilmiş ve beklenen faiz artışı haberi gelmişti. Fed kararıyla birlikte 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışı gerçekleştirilmiş ve kısa süre içinde de dolar, Euro ve altın fiyatlarında artış gözlemlenmişti. Bugün de yine Fed tarafından benzer bir haber daha geldi.

Son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleştirildi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanan faiz artışıyla birlikte faiz 75 baz puan yükseltildi. Geçtiğimiz aylarda faiz 50 baz puanı artırılmış ve bu 2000 yılından bu yana en yüksek artış olmuştu. Ancak Fed, bu tarihi artışlara bugün bir yenisini daha ekledi. 75 baz puanlık artış, 28 yıl aranın ardından en yüksek faiz artışı oldu.

Bir önceki haberimizde de sizlere Fed üyelerinin bu yıl içerisinde 4 kez daha faiz artışı beklediklerini söylemiştik. Fed üyelerinin bugünkü oyları da 1’e karşı 10’luk oranla artışa gidilmesi yönünde oldu. Fed’in bir sonraki faiz artırımı kararının ise 27 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.