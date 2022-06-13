Kripto para piyasalarında son dönemlerin en sert düşüşlerinden bir tanesi yaşandı. Bitcoin, bu düşüşle 2020 yılındaki seviyelerine kadar geriledi. Altcoinlerdeki durum da farklı değil.

Kripto para piyasalarında adeta "kara pazartesi" yaşanıyor. Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimlerinde çok büyük düşüşler var. Piyasaların toplam hacmi ise bundan birkaç ay öncesinin yarısına gerilemiş durumda. Gelin kripto para yatırımcılarına kök söktüren düşüşe yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak kripto para piyasaları bir süredir sallantıdaydı. İnişli çıkışlı bir süreçte olan Bitcoin, altcoinleri de eziyordu. Şimdiyse piyasalarda yeni bir dönemece girilmiş gibi görünüyor. Çünkü Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 25 bin dolar seviyesinden işlem görüyor ki bu şu anlama geliyor; yatırımcılar an itibarıyla 2020 yılındaki noktaya dönmüş durumdalar. Bitcoin, en son 2020'nin sonunda bu seviyeleri görmüştü.

Teknik analiz ve grafikler boşa çıktı

*Bitcoin 1 günlük fiyat grafiği. Kaynak: Coinmarketcap

Bitcoin yatırımcılarının ciddi bir bölümü, grafik yorumlama anlamına gelen teknik analizlerden faydalanarak işlem yapıyorlardı. Grafiklere göre genel bir destek algısı vardı. Bu destek, 29 bin dolar bandıydı. Aslında teknik analize güvenenler haklıydı. Bitcoin fiyatı 29 bin dolar seviyelerinin altına düştüğü zaman tepki görüyor, kendini yeniden yukarı atıyordu. Ancak bu kez böyle bir şey olmadı. Bugüne kadar yapılmış olan neredeyse tüm analizler boşa çıkmış durumda.

Bitcoin'in son 24 saatte yüzde 8'den fazla değer kaybetmesi, altcoinlerde daha büyük etki yarattı. Ethereum, yüzde 8,5 civarı değer kaybederek 1.320 dolara, Binance Coin 237 dolara, yüzde 10 değer kaybeden Cardano (ADA) 0,45 dolara, yüzde 12'den fazla değer kaybeden Solana ise 28 dolara kadar geriledi. Dogecoin ve Shiba Inu'da da durum aynı.

Düşüşün nedeni tam olarak bilinmiyor: Ancak bazı şüpheler mevcut

Kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenini söylemek pek de mümkün değil. Kimileri ABD'deki enflasyon rakamlarını işaret ederken kimilerine göre ise Celcius Network ağına yönelik saldırının düşüşü tetiklediğini düşünüyor. Kripto para dünyasının en büyük kredi sağlayıcılarından olan Celcius, yeni bir karar alarak para çekim, transfer ve takas işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Bu da kurumun kripto para birimine yüzde 50 civarı değer kaybettirdi. Bazı sektör kaynakları, bunun ikinci bir LUNA vakası olduğunun düşünüldüğünü, bunun da piyasaları kan gölüne çevirdiğini ifade ediyorlar.

Düşüşün nedeni ne olursa olsun kripto para piyasalarına güvenin azaldığını söylemek mümkün. Öyle ki piyasaların genel büyüklüğü, 2021'in son aylarında 3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Şimdiyse Coinmarketcap'e göre kripto para piyasalarındaki toplam para, 1 trilyon 28 milyar dolar...

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