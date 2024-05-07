Bitcoin ağı için önemli bir dönüm noktası aşıldı. Ağ, kullanıma sunulduktan 15 yıl sonra, bir milyarıncı işleme ev sahipliği yaptı. Bitcoin ağındaki ilk işlem, 3 Ocak 2009'da yapılmıştı.

2009 yılında hayatımıza giren Bitcoin ağı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ağdaki bir milyarıncı işlem, resmen gerçekleştirildi. 842 bin 241. blokta gerçekleştirilen işlem, Bitcoin için önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin'in mucidi olarak bilinen Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağındaki ilk işlemi 3 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirdi. Bunun üzerinden 15 yıl 4 ay ve 4 gün sonra da Bitcoin ağındaki 1 milyarıncı işlem gerçekleştirilmiş oldu.

Bitcoin ağında günlük ortalama 178 bin 475 işlem gerçekleştirildi

Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde Bitcoin ağında günlük 178 bin 475 işlem gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ancak tabii bundan fazla ve bundan düşük işlemlerin gerçekleştiği günler de oldu. Bu arada; açıkladığımız verilerin Bitcoin ağı üzerine inşa edilen ve katman 2'deki bir ödeme protokolü olan Lightning Network'ü içermediğini söyleyelim.

Bitcoin, tarihin en eski kripto varlığı olsa da 1 milyar işlem barajı, daha önce farklı kripto varlıklar tarafından aşıldı. Mesela Ethereum (ETH), buna en güzel örnek. Temmuz 2015'te piyasaya sürülen Ethereum ağında bugüne kadar 2 milyardan fazla işlem gerçekleştirildi.