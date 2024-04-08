Kripto para piyasalarında yeni bir yükseliş trendi başladı. Bitcoin (BTC), kendini 71 bin doların üzerine attı. Hacimsel bazda en büyük 10 kripto varlığın tamamında yükseliş trendi hâkim.

Kripto para piyasaları, yeni haftaya hareketli başladı. Bitcoin (BTC), birkaç hafta dinlendikten sonra yeniden 71 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı. Tabii bu durum, altcoin'lere de pozitif yansıdı. Halving öncesi yükseliş, yatırımcıları heyecanlandırmaya başlamış durumda.

14 Mart tarihinde 73 bin doların üzerine çıkan BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) tazelemişti. Bunun üzerine sert bir düzeltme hareketi yapan BTC, 61 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta sonunu genelde yatay seyirde geçiren kripto para birimi, bugün itibarıyla sert bir yükseliş yapmaya başladı.

Halving öncesi yeni bir ATH gelir mi?

*BTC bir aylık fiyat grafiği. Kaynak: TradingView

Bitcoin madencileri, önümüzdeki haftalarda önemli bir olay yaşayacaklar. Bu olay, uzun süredir konuşulan "halving". Halving'in başlamasıyla birlikte madencilerin kazançları düşecek. Geçmişte yaşanan halving'ler, BTC'de çok büyük yükselişler yaşanmasına sebep olmuştu. Bu kez benzer bir şey yaşanıp yaşanmayacağını çok yakında göreceğiz.

En büyük 10 hacimli kripto varlıkların hepsi yemyeşil

Coinmarketcap verilerine baktığımızda hacimsel bazda en büyük olan 10 kripto varlığın tamamında yükseliş yaşandığını görüyoruz. Bu bağlamda; Ethereum (ETH) 3.590 dolar, Binance Coin (BNB) 592 dolar, Solana (SOL) 183 dolar, Ripple (XRP) 0,6 dolar, Dogecoin (DOGE) 0,20 dolar, Cardano (ADA) 0,6 dolar, Toncoin (TON) ise 5,72 dolardan işlem görüyor.

Peki siz kripto para piyasalarının genel görünümü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? BTC, halving öncesi yeni bir ATH yapabilir mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.