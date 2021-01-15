İçinde 7.500 Bitcoin bulunan sabit diski çöpe atan James Howells, belediyenin çöpü arama izni vermesi için şehrin COVID-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlamayı teklif etti.

İngiliz bilgi teknolojileri uzmanı James Howells’ın “makul bir yatırım” olduğunu düşündüğü için Şubat 2009’da 7.500 Bitcoin aldığını ancak 2013 yılında Bitcoin’lerin bulunduğu sabit diski çöpe atarak sonradan milyonlarca dolar değere kavuşan Bitcoin’lerine veda ettiği dramatik hikayesini sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Newport şehrinde yaşamına devam eden Howells’ın çöpe atmış olduğu sabit diskin içindeki Bitcoin’lerin şu anki değeri 286 milyon doları aşıyor. Bölgedeki çöp toplama alanlarını alt üst ederek sabit diskini bulabilmeyi umut eden Howells, bunun için Newport Belediye Kent Konseyi'nden izin çıkmasını bekliyor.

286 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çöplerle gömülü olması muhtemel

Newport Belediyesi, 2013 yılında merkezi çöp kutuları dolduğu zaman bu kutulara bir seri numarası atıyor, bunları depolama alanına götürüp gömüyordu. Yine de Newport Belediyesi, bu “arama” çalışmasına pek de sıcak bakmıyor ve sabit diskin orada olup olmadığının dahi garantisi bulunmadığını, atıkları yüzeye çıkarmanın çevreye vereceği zarar vereceğini ifade ediyor.

Çevreye zarar vermeden de arama yapılabileceğini ifade eden Howells ise, “Belediye yetkilileriyle görüşüp hazırladığımız planı onlara sunmak istiyorum. Bu projeyi desteklemeye razı olan bir fon buldum. Sadece belli bir alanı taramak istiyoruz. O bölgeyi hava geçirmeyecek şekilde kapatacağız. Çevreye gaz sızmayacak. Bu işin maliyeti için gereken parayı ortak bir hesaba koymaya razıyız. Olur da düzgün bir iş yapmazsak yaptığımız işin masrafını belediye ödemek zorunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Arama izni verilmesi için şehrin COVID-19 fonuna 71 milyon dolarlık yüklü bir bağış vaadinde bulunan Howells, “Şu sıralar maddi zorluk yaşayan çok fazla insan var ve bu paranın o insanlara bir yardımı dokunabilir. Böylece parayı iyi bir amaç için kullanmış oluruz. İşin detayları henüz belli değil ama ana fikir şu: Para yardımı isteyen herkesin tek bir başvuru hakkı olacak ve herkese hiçbir şart aranmadan para verilecek.” ifadelerini kullandı.