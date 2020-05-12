İkinci tepe noktasını yaklaşık 13 bin 700 dolar ile Haziran 2019’da gören Bitcoin, Mart 2020 ortasında 4 bin 980 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin’in piyasa değerindeki dalgalanmalar devam ederken tarihindeki 3. halving (yarılanma) de gerçekleşti. Peki Bitcoin halving ne anlama geliyor, piyasa değerine bir etkisi olacak mı?

Dünyanın en değerli kripto parası Bitcoin’in bir sınırı var. Üretimi, yani arzı o sınıra ulaşana dek her 4 yılda bir geçirmesi gereken bir (halving) yarılanma etkinliği bulunuyor. Bitcoin madencilerinin çıkardıkları blok başına verilen ödül, bu yarılanma etkinliğinin ardından yarı yarıya azalıyor. Daha önceki yarılanma ile madencilere blok başına verilen ödül 25 BTC'den 12,5 BTC'te gerilemişti. 11 Mayıs 2020'de gerçekleşen üçüncü halving ile bu değer 6,25 BTC’ye geriledi.

Bugüne kadar yapılan tüm madencilik etkinlikleriyle Bitcoin arzının %85’i çıkarıldı. Toplamda 21 milyon ile sınırı bulunan Bitcoin’in 18,3 milyon adedi üretildi. Halving (Yarılanma) sayesinde ise üretim hızı yavaşlayarak arz dengesi yaratılmaya çalışılıyor.

Bitcoin’de üçüncü halving öncesi düşüş görüldü:

7 Temmuz 2016 tarihli ikinci halving öncesine Bitcoin’in değeri 1 yılda 200 dolar seviyesinde 800 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak üçüncü halving öncesinde Bitcoin’in değeri artmadı, aksine azaldı. Mart ortasında 4980 dolara kadar gerileyerek düşüş rekoru kıran Bitcoin, 7 Mayıs’a dek kararlı bir yükseliş kaydetmiş be 9 bin 945 dolara kadar çıkmıştı. Halving etkinliğine sayılı günler kala 7 bin 400 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu haberin yazıldığı sırada ise 8 bin 700 dolardan işlem gören Bitcoin için beklentiler yüksek. Bitcoin madencileri BTC cinsinden artık blok başına yarı yarıya daha az ödül elde edecekler. Ancak madencilik sırasında harcanan elektrik gibi giderler değişmeyeceği için gelir yarı yarıya azalırken, yapılan harcama sabit kalmış olacak. Yani karlılıkta ciddi bir düşüş yaşanacak. Bu da madencilerin sistemden uzaklaşmasına, sayılarının azalmasına yol açacak.

Elbette bunlar gerçekleşmesine kesin gözüyle baktığımız şeyler. Ancak Bitcoin’in daha az ve zor üretilmesi, bir değişim ya da yatırım aracı olarak daha da değerlenmesine yol açabilir. Bitcoin artık önceki döneme göre %50 oranında daha zor bulunan bir dijital maden konumunda. Az bulunan madenlerin de ne kadar değerli oldukları biliniyor.

Bitcoin piyasasının ayakta durabilmesi ve ender olması nedeniyle değerlenmesi de sistemde ne kadar yatırımcı, yani ne kadar para kaldığı. Bitcoin’de 11 Mayıs 2020 tarihinden sonra yaşanacaklar, yakın gelecek hakkında ipucu verecek.