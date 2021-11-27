Şahane, Efsane Black Friday Fırsatları: 1500 TL Altına Alabileceğiniz 13 Bilgisayar

2 dk okuma süresi
26
14
9
1
0
Uygun fiyatlı bilgisayar alma düşünceniz varsa sizin için bol alternatifli bir liste hazırladık. Her kesimin zevkine hitap edecek seçenekler sayesinde siz de kendinize uygun bir bilgisayar seçebilirsiniz.

Artık kolay kolay uygun fiyatlı bilgisayar bulmak zor bildiğiniz üzere. Bu yüzden samanlıkta iğne arar gibi bir araştırma yaparak maksimum 1500 TL'ye kadar olan bilgisayarları bulup sizin için listeledik.

Black Friday, Şahane Cuma indirimlerini kaçırmamak gerekiyor. Bu kadar uygun fiyatlı olunca hem kendinize hem de yakınlarınıza almak isteyebilirsiniz. İşte o şahane bilgisayarlar:

1500 TL'ye bir laptop tabii ki kalmadı. Anca yarısını alabiliyorsunuz.

1500 tl altı laptop

Eskiden masaüstü bilgisayar toplardık, artık laptop topluyoruz.

Daha ekonomik bir şeyler mi arıyorsunuz? Bu bilgisayarı kaçırmayın!

ucuz bilgisayar

Üstelik tablet hediyeli. Hem de Hello Kitty resmî lisanslı.

Apple almak artık hayal ama çakma Apple almak "henüz" hayal değil.

çakma apple

Ciğazda bir sorun yok. Çok Hava Atacaksınız çoK :)

Ahı gitmiş vahı kalmış bir laptop da alabilirsiniz.

en ucuz laptop

Onu baştan yaratabilirsiniz. 

Gönül isterdi ki bu fiyata bir oyun bilgisayarı alabilelim.

1500 tl altı bilgisayar

Neye niyet, neye kısmet...

Ekranın gösterebildiği tek şey, fotoğraf çeken şahsın yansıması.

kırık laptop

Ve bu laptop buna rağmen 1000 TL.

Sizi 90'lara götürecek şahane bir bilgisayar. Hem Windows XP gibisi bir daha gelmedi.

2000 tl altı bilgisayar

Şu duvarkağıdının güzelliğine bakar mısınız...

Ekranı biraz küçük ama oldukça fonksiyonel bir bilgisayar.

ucuz laptoplar

Çocukken sahip olamadınız, bari şimdi kendinizi şımartın.

Bu fiyatlara bulabiliyorken alın. Seneye belki de birkaç kat daha fazla pahalı olacak.

kırık bilgisayar

Umarız ki elinizde patlamaz.

Her yere taşıyabilirsiniz. Isınma problemi yok. E daha ne istiyorsunuz?

ucuz tablet bilgisayar laptop

İlk bilgisayarınız olmasa da son bilgisayarınız olabilir.

Anakartsız laptop deneyimi. Zoru sevenler için...

ucuz notebook

Ne de olsa hayatı hep böyle eksik yaşıyoruz.

Çok elektrik yakmıyor. Faturalarınız bir daha kabarmayacak!

atari

Masaüstü bile laptop'tan farksız.

İnternet kafedeki günlerinizi yad edebilirsiniz.

ucuz masaüstü

Hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur.

Türkiye'de asgari ücret civarında maaşı olan biri, maaşının 3'te 1'yle üsttekilerden birini alabiliyorken; ABD'deki biri ise, maaşının 3'te 1'iyle bu laptop'lardan istediğini alabiliyor.

ucuz apple bilgisayar

Gülüyoruz ağlanacak halimize.
İLGİLİ HABER

Bu Fırsatlar Bir Daha Gelmez: 25.000 TL'lik Bütçeyle Alabileceğiniz En İyi 15 Araba
İLGİLİ HABER

"Cebindeki Telefonu Çıkar" Diyen Dayılara Gösterebileceğiniz 10 Telefon Tavsiyesi
26
14
9
1
0
Emoji İle Tepki Ver
26
14
9
1
0
En Güncel Haberler