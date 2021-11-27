Uygun fiyatlı bilgisayar alma düşünceniz varsa sizin için bol alternatifli bir liste hazırladık. Her kesimin zevkine hitap edecek seçenekler sayesinde siz de kendinize uygun bir bilgisayar seçebilirsiniz.

Artık kolay kolay uygun fiyatlı bilgisayar bulmak zor bildiğiniz üzere. Bu yüzden samanlıkta iğne arar gibi bir araştırma yaparak maksimum 1500 TL'ye kadar olan bilgisayarları bulup sizin için listeledik.

Black Friday, Şahane Cuma indirimlerini kaçırmamak gerekiyor. Bu kadar uygun fiyatlı olunca hem kendinize hem de yakınlarınıza almak isteyebilirsiniz. İşte o şahane bilgisayarlar:

1500 TL'ye bir laptop tabii ki kalmadı. Anca yarısını alabiliyorsunuz.

Eskiden masaüstü bilgisayar toplardık, artık laptop topluyoruz.

Daha ekonomik bir şeyler mi arıyorsunuz? Bu bilgisayarı kaçırmayın!

Üstelik tablet hediyeli. Hem de Hello Kitty resmî lisanslı.

Apple almak artık hayal ama çakma Apple almak "henüz" hayal değil.

Ciğazda bir sorun yok. Çok Hava Atacaksınız çoK :)

Ahı gitmiş vahı kalmış bir laptop da alabilirsiniz.

Onu baştan yaratabilirsiniz.

Gönül isterdi ki bu fiyata bir oyun bilgisayarı alabilelim.

Neye niyet, neye kısmet...

Ekranın gösterebildiği tek şey, fotoğraf çeken şahsın yansıması.

Ve bu laptop buna rağmen 1000 TL.

Sizi 90'lara götürecek şahane bir bilgisayar. Hem Windows XP gibisi bir daha gelmedi.

Şu duvarkağıdının güzelliğine bakar mısınız...

Ekranı biraz küçük ama oldukça fonksiyonel bir bilgisayar.

Çocukken sahip olamadınız, bari şimdi kendinizi şımartın.

Bu fiyatlara bulabiliyorken alın. Seneye belki de birkaç kat daha fazla pahalı olacak.

Umarız ki elinizde patlamaz.

Her yere taşıyabilirsiniz. Isınma problemi yok. E daha ne istiyorsunuz?

İlk bilgisayarınız olmasa da son bilgisayarınız olabilir.

Anakartsız laptop deneyimi. Zoru sevenler için...

Ne de olsa hayatı hep böyle eksik yaşıyoruz.

Çok elektrik yakmıyor. Faturalarınız bir daha kabarmayacak!

Masaüstü bile laptop'tan farksız.

İnternet kafedeki günlerinizi yad edebilirsiniz.

Hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur.

Türkiye'de asgari ücret civarında maaşı olan biri, maaşının 3'te 1'yle üsttekilerden birini alabiliyorken; ABD'deki biri ise, maaşının 3'te 1'iyle bu laptop'lardan istediğini alabiliyor.

Gülüyoruz ağlanacak halimize.