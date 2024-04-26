Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, GSYİH oranına göre dünyanın bir numaralı stabil coin yatırımcısı hâline geldi. GSYİH'nin yüzde 4,3'ü, stabil coin alım satımlarında kullanılmış durumda.

Türkiye, kripto para yatırımı konusunda pek çok ülkenin önünde geliyor. Bunun en büyük nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere enflasyon. Parasının erimesini istemeyen pek çok kişi, altın veya döviz alır gibi kripto para satın alıyor. Gelen son haberler, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir gerçeği daha gözler önüne serdi.

Blockchain analiz firması Chainalysis'in yayımladığı yeni bir rapor, Türkiye'nin stabil coinlere eşi benzeri görülmemiş bir ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Stabil coin derken, dolar karşılığı basılan ve fiyatı daima 1 dolar civarında olan Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi kripto varlıklardan bahsediyoruz.

Türkiye, GSYİH oranında dünya birincisi oldu!

Chainalysis tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki stabil coin alımları, Nisan 2023 ile Mart 2024 dönemlerinde GSYİH'nin yüzde 4,3'ünü oluşturdu. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Belirli dönem aralığında gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 4,3'ü kadarıyla stabil coin alım satımı gerçekleştirdik. Geçmişte de benzer şeyler yaşandığını söyleyen Chainalysis araştırma direktörü Kim Grauer, Türkiye'nin 2022 yılında 907 milyar dolar GSYİH'ye sahip olduğunu, bunun 38 milyar doları ile stabil coin alınıp satıldığını söyledi.

Chainalysis analistlerine göre Türkiye'nin bu kadar büyük bir oranda stabil coin alıp satıyor olmasının başlıca nedeni, enflasyon. Ancak ülkemizi daha iyi tanıdığımız için şunu söylemekte de fayda var. Bankaların döviz alım satımlarında uyguladığı makas çok açık. Ayrıca stabil coinler, 7 gün 24 saat boyunca işlem yapılmasına imkân tanıyorlar. Hâl böyle olunca vatandaş, bankadan döviz almak yerine USDT veya USDC gibi kripto varlıklara yöneliyorlar.