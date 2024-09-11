Bir Bitcoin madencisi, 860749 sayılı bloktan tek başına ödül aldı. Oldukça nadir yaşanan bu durum, madenciye 180 bin dolar civarında para kazandırdı.

Bir bitcoin madencisi, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Madenci, 860749 sayılı Bitcoin bloğundan tek başına ödül almayı başardı. Bu bloğun ödülü ise 3,169 BTC idi. Kim olduğu bilinmeyen Bitcoin madencisi, bu nadir olay sayesinde 180 bin dolar civarında para kazanmış oldu.

180 bin dolar para kazanan madenci, çok gelişmiş bir sisteme sahip değildi. Hatta Bitcoin işlem takipçisi YCharts verilerine göre bloğu çözdüğü sırada 629 petahash güç kullanıyordu. Bu şu anlama geliyor; 180 bin dolar kazanan madenci, tüm ağ gücünün sadece %0,098'ine sahipti. Ancak şunu belirtmemiz gerek; madenci, Solo CK isimli bir madencilik havuzuna kayıtlıydı. Yani kendisi gibi küçük madencilerle ortak güç kullanıyordu. Ancak Solo CK kurallarına göre ödülün sahibi bir kişi olabilirdi.

Bu olay, Bitcoin tarihinde 290 kez gerçekleşti

2009 yılında kullanıma sunulan Bitcoin ağında bugüne dek 860.000 civarı blok üretildi. Bu blokların çok büyük bir çoğunlusu ise madencilik havuzları sayesinde üretilebildi. Bu haberde bahsettiğimiz olay gibi bir madencinin tek başına blok çözmesi durumu ise sadece 290 kez gerçekleşti. Yaşanan olayın ne kadar nadir olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

Bu arada, Bitcoin madencilik zorluğunun Eylül 2024 itibarıyla rekor seviyeye ulaştığını söyleyelim. Yapılan araştırmalara göre zorluk seviyesi, 742 exahash (EH/s) seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bitcoin blok çözme zorluğu bu derece artmışken bir madencinin tek başına ödül kazanması, gerçekten de dikkate değer bir durum.