Telegram üzerinden oyun oynayarak para kazanabileceğiniz Hamster Kombat, 26 Eylül'de işlemlere açılacak. Peki HMSTR isimli token, hangi borsalarda listelenecek?

Kripto para piyasaları son dönemlerde oldukça tatsız. Ancak bu sektörde para kazanmanın yolları bitmiyor. Bu bağlamda; son dönemlerde Telegram üzerinden yayımlanan botlar, kullanıcılarına oldukça iyi miktarlarda airdrop gönderdiler. Böylelikle günlerinin küçük bir kısmında bu botlara giren ve gerekli ödülleri yapan kullanıcılar, yüzlerce dolar kazandılar.

İşte bu botlar arasında belki de en popüler olanı Hamster Kombat'tı. 100 milyondan fazla kullanıcısı olduğu bilinen Hamster Kombat, 26 Eylül'de kullanıcılarına airdrop verecek. Yani "HMSTR" olarak kodlanan tokenden dağıtılacak. Böylelikle kullanıcılar, sadece oyun oynayarak kripto varlık kazanmış olacaklar. Airdrop kapsamında dağıtılan tokenler, satılıp gerçek paraya da dönüştürülebilecek.

Peki Hamster Kombat, hangi kripto para borsalarında listelenecek?

Hamster Kombat ekibi tarafından bugüne dek yapılan açıklamalara göre HMSTR token, oldukça büyük kripto para borsalarında listelenecek. Yani airdrop etkinliğine katıldıysanız ve puan biriktirdiyseniz az sonra paylaşacağımız borsalar üzerinden tokenleri satabileceksiniz.

HMSTR tokenin listeleneceği kesinleşen borsalar:

Bybit

OKX

Bitfinex

Tabii kripto paralardan bahsettiğimiz zaman herkesin aklına Binance geliyor. Ancak Hamster Kombat ekibi, en azından şu an için Binance listelemesine ilişkin bir şey söylemedi. Bu durumun 26 Eylül'e kadar değişip değişmeyeceğini görmek için beklemekten başka bir çaremiz yok.