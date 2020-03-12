Bitcoin Nasıl Alınır? Adım Adım Anlattık

Bildiğimiz anlamdaki para kavramını kökten değiştiren kripto para birimleri, en popüler birim olan Bitcoin sayesinde popüler olmuştu. Anlık değişimler yaşanmasa da hâlâ pek çok insan Bitcoin alım-satımının nasıl yapılacağını merak ediyor. Konudan haberdar olmak isteyenler için yapılması gerekenleri adım adım anlattık.

Bildiğimiz anlamda para ya değerli bir madenden ya da ülkelerin merkez bankalarından onaylı olarak metal veya kağıt olarak yapılır, belirli değer ve miktarda piyasaya sürülür. Fakat kripto paralar sayesinde bildiğimiz anlamdaki para kavramı değişti ve başta Bitcoin olmak üzere pek çok dijital para birimi hayatımıza girdi.

Peki, Bitcoin nasıl alınır? Herkes Bitcoin nedir biliyor ama satın alma işlemleri konusunda pek çok kişi doğru kaynaktan bilgi edinemiyor. Sizin için Türkiye’de işlem yapan yerli kripto para borsalarını listeledik ve Bitcon nasıl alınır sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık. Yazımızı okuduktan sonra siz de doğru Bitcoin yatırımları yaparak büyük kazançlar elde edebilirsiniz.

Bitcoin nedir?

İlk işlemleri 2009 yapılmış olan Bitcoin, dünyanın ilk kripto parasıdır. Pek çok farklı kripto para birimi olsa da, Bitcoin en çok işlem gören birimdir ve şu an 1 Bitcoin yaklaşık 50 bin Türk Lirası değerindedir. Kripto paraların maddesel olarak herhangi bir karşılıkları yoktur, bilgisayarlarda işlenen verilerden ibarettir. Bildiğimiz anlamda bir para olmayan Bitcoin alım - satım işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz yerli para piyasaları üzerinden, güvenli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bitcoin alım satımı yapılan yerli kripto para borsaları:

Türkiye’de işlem yapan yerli kripto para borsalarını tercih ederek, daha güvenli ve daha kolay kredi kartı ile para yükleme işlemi yapabilirsiniz. Elbette yurt dışında bulunan kripto para borsalarını da kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu borsalarda işlem yaparken komisyonların dolar (USD) bazında olduğunu unutmayın. Sadece Binance, Akbank anlaşması sayesinde TL bazında işlemlere izin veren tek yurt dışı borsası.

Bitcoin nasıl alınır?

İşlem yapacağınız borsayı seçin,

Bitcoin hesabı açın,

Yurtdışı destekli kazanç yöntemi belirleyin,

Borsa trendlerini takip edin,

Fiyat hareketliliklerini inceleyin

Adım 1: Bitcoin hesabı açın:

Tüm kıymetli varlıklarda olduğu gibi kripto paralarda da işlem yapabilmek için Bitcoin'in işlem gördüğü bir borsa sistemine dahil olmanız gerekiyor. p Borsada işlem yapabilmek için listede gördüğünüz Bitcoin para borsalarından size en uygun olana kaydolarak bir hesap açmalısınız.

Elbette, yurtdışında işlem yapan kripto para borsalarından birinden de hesap açabilirsiniz ama yurtdışı borsalarına ödeme yapma konusunda zorluklar ve güven problemi yaşayabilirsiniz. Kredi kartı ile para yüklemenin en kolay ve güvenilir yolu, yerel para borsalarından birinde hesap açmaktır.

Kripto para borsalarından birinde hesap açar açmaz, hemen işlem yapamıyorsunuz. Önce hesabınızın onaylanması gerekiyor. Her borsa onay için farklı olarak kimlik bilgileri, adınıza kayıtlı fatura gibi ek bilgiler isteyebilir. Hesabınız onaylandıktan sonra dilediğiniz miktarda para yükleyerek, alım - satım işlemi yapmaya başlayabilirsiniz.

İlk Bitcoin nasıl alınır diyorsanız, katıldığınız her borsanın farklı miktarda minimum alım - satım değeri vardır. Borsanın size sunduğu işlem miktarına göre ilk alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 1 Bitcoin oldukça yüksek değere sahip olduğu için siz tam 1 Bitcoin almak yerine paranız kadar, yani 100 liralık, bin liralık gibi oranlarda Bitcoin alabilirsiniz.

Adım 2: Yurtdışı destekli kazanç yöntemi belirleyin

Türkiye’de işlem yapan para borsalarından birinde hesap açıp dilediğiniz miktarda Bitcoin aldıktan sonra, izleyebileceğiniz bazı kazanç yöntemlerine göz atmanız gerekebilir. Bu yöntemlerden biri, dilediğiniz kadar Bitcoin almak ve onu unutmak. Uzun vadede kazanç sağlayan bu yöntem sayesinde, az miktarda olan Bitcoin’den bile yüksek karlar elde etmeniz mümkün. Bitcoin piyasasında bu işleme HODL adı veriliyor.

İkinci yöntem ise kısa ve orta vadede kazançlar için anlık işlemler yapmak. Bu yöntemi izleyerek, kripto para borsasındaki anlık artışlardan faydalanabilirsiniz. Yüksek miktarda Bitcoin sahibi olanların bu yöntemi izlemesi daha uygun olacaktır. Çünkü küçük artışlardan faydalanmak için büyük satışlar gerçekleştirmeniz gerekecek.

Diğer bir yöntem ise yurtdışı kripto para piyasalarında da alım - satım işlemleri yapmak. Dünya piyasalarında, Türkiye’de olandan çok daha fazla kripto para borsası bulunuyor. Birikiminizin bir bölümünü yurtdışında bulunan farklı Bitcoin borsalarında işleme sokarak farklı borsaların artışlarından yararlanabilirsiniz.

Adım 3: Borsa trendlerini takip edin

Bitcoin, dijital dünyada işlem gören bir para birimi olduğu için piyasa rakamları hızlı değişiklikler gösteriyor. Anlık gelişmelerden haberdar olmak ve ilerleyen zamanlar için doğru adımlar atmak istiyorsanız, tüm piyasalarda olduğu gibi uzman kaynakları takip etmelisiniz.

Ülkemizde Ekşi Sözlük’te, Facebook gruplarında ve Twitter’da pek çok kişi Bitcoi piyasalarını değerlendiriyor ve gelecek için tahminlerde bulunuyor. Yurtdışında da Reddit gibi platformlar üzerinden Bitcoin piyasaları değerlendiriliyor. İşlem yaptığınız ülkeye ve borsaya uygun hesapları takip ederek çok daha karlı işlemler yapabilirsiniz. Ancak sosyal medyadaki Bitcoin ve diğer kripto para uzmanları yerine, güvenilir kaynakları belirlemeli, kimsenin sözüne %100 güvenmemelisiniz.

Elbette tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da borsaları etkileme amacıyla sahte haberler yayan kaynaklar var. Bu nedenle her duyduğunuz habere hemen inanmayın ve aldığınız haberin mutlaka farklı kaynaklar tarafından onaylandığından emin olun.

Adım 4: Fiyat hareketliliklerini inceleyin

Farklı kaynaklardan edindiğiniz bilgilerin yanı sıra, borsalardaki fiyat hareketliliğini bizzat kontrol edin. Haftalık, aylık ve yıllık fiyat hareketliliklerini inceleyerek borsanın genel işleyişi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu işleyişe göre uyguladığınız yönteme devam edebilir ya da farklı alternatiflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz.

Fiyat hareketliliklerini, hesabınız bulunan krito para borsasından takip edebilirsiniz. Ayrıca Google’da yapacağınız 1 BTC kaç tl gibi basit bir arama sonucu da fiyat hareketlerini görebilirsiniz. Yurtdışı işlemleriniz varsa, güncel döviz kurlarını takip etmek işinize yarayacaktır. Bitcoin fiyatlarını anlık olarak takip etmek için hem üyesi olduğunuz borsa sistemindeki hizmetleri, hem de Coindesk gibi veri sitelerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bitcoin nasıl alınır sorusunun cevabı, Türkiye’de işlem yapan Bitcoin borsaları ve alım sonrası uygulamanız gereken en temel stratejiler bu şekilde. Listede bulunan para borsalarını inceleyerek size en uygun borsada hesap açabilir ve yüksek karlara ulaşmak için ilk adımı atabilirsiniz.