Bitcoin, dün akşam 94 bin doları geçerek bir kez daha rekor kırdı. Nedeni ise yine Donald Trump ile alakalı.

Kripto para piyasaları son günlerde yatırımcıları çok mutlu eden bir dönemden geçiyor. Öyle ki ABD seçimlerinin sona ermesinin ardından kripto paralara olumlu bakan Donald Trump’ın seçilmesiyle piyasa yemyeşil olmuştu ve sürekli artıştaydı. Lider kripto para birimi Bitcoin de rekor üstüne rekor kırıyordu. Son olarak 93 bin dolar seviyelerine çıktığını görmüştük.

Şimdi ise Bitcoin bir rekor daha kırdı. Öyle ki Bitcoin’in fiyatı, CoinMarketCap verilerine göre dün akşam saatlerinde 94 bin 2 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'ın bir kripto şirketini satın alacağı iddialarının ardından rekor kırıldı

Bitcoin’in yeni rekoru, yine Donald Trump ile alakalı bir haberin ardından geldi. Öyle ki dün Trump’ın medya şirketi Trump Media and Technology Group’un kripto para alıp satma platformu Bakkt’ı satın alacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu da kripto dostu bir hükûmet sinyallerini iyice artırdı ve piyasanın yükselişe geçmesine neden oldu. Trump’ın şirketinin gerçekten böyle bir satın alıp yapıp yapmayacağına dair ise henüz resmî bir açıklama yok.

Dün 94 bin dolara ulaşan Bitcoin, bu haberin yazıldığı sırada 93 bin dolar civarlarından işlem görüyor.