Bir zamanlar ortalığı kasıp kavurup sonrasında yavaş yavaş çöken NFT'ler yeniden hareketlenmeye başladı. NFT'lerin satış hacmi, son bir haftada %94'lük devasa bir yükselme gördü.

İnternet ortamlarındaki varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler, 2021 ve 2022 yıllarını adeta kasıp kavurmuştu. Birçok NFT’nin milyonlarca dolara satıldığını ve bu varlıkların “gelecek” olarak nitelendirildiğini görmüştük. Ancak sonraki yıllarda bu durum değişti ve NFT satışları dibe vurdu. Hatta bazı araştırmalar, NFT’lerin neredeyse tamamının değerinin sıfırlandığını bile göstermişti.

Ancak bu konuda son zamanlarda NFT meraklılarının umudunu yeşertebilecek bir gelişme yaşandı. Öyle ki NFT satışları son 1 haftada %94’lük inanılmaz bir artış yaşadı.

Son 7 günde 181 milyon dolarlık satış hacmine ulaşıldı

Dijital koleksiyonlar alanında veri takipçisi olan CryptoSlam, NFT’lerdeki bu artışı gözler önüne serdi. Öyle ki 17 Kasım, yani dün itibarıyla NFT’lerin 181 milyon dolarlık satış hacmi kaydettiği görüldü. Bu da 93 milyon dolarlık hacim olan bir önceki haftaya göre %94 oranında artış demek.

Ethereum, hafta boyunca 67 milyon dolarlık NFT satışıyla %111’lik bir artış yaşandı ve tüm blok zincirleri arasında zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Bitcoin ise 60 milyon dolarlık NFT satışıyla %115’lik bir artış yaşadı.

Sadece satış hacminde değil, NFT’lerin her tarafında iyileşme var

Satış hacmi dışında diğer konularda da iyileşme var. Örneğin bir NFT işleminin değeri önceki hafta 71,11 dolardı. Ancak geçen hafta 133,08 dolara çıkarak %87’lik bir artış gördü. Ayrıca aylık olarak da ciddi büyüme var. Ekimde 356 milyon dolar satış yapıldı ve yaklaşık 300 milyon dolar satış yapılan eylüle kıyasla %18 artış görüldü. NFT’ler için toplam işlem sayısı ise ekimde %42 artışla 7,2 milyona ulaştı.

Tabii neden birden NFT’ler iyiye doğru gitmeye başladı diye soruyor olabilirsiniz. Bu artışın ana nedeni kripto piyasalarında son zamanlarda devam eden yükseliş. Bilindiği üzere ABD seçimlerinin ardından piyasa yemyeşil oldu ve Bitcoin 93 bin dolar civarlarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu da NFT’lerin yeniden hareketlenmesine neden oldu.