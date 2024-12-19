Yıllardır Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright, son duruşmasında hapis cezasına çarptırıldı.

Bir bilgisayar bilimcisi olan Craig Wright, kendisini Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olarak tanıttığı iddialarıyla geçmişte de gündeme gelmişti. Bu konudaki ısrarından vazgeçmeyen Craig Wright beklenmedik bir cezayla karşı karşıya.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Mart ayında Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olmadığına hükmetmiş ve bu iddialarını sonlandırmasını istemişti ancak Craig Wright, Bitcoin üzerinde fikrî mülkiyet hakkı olduğunu iddia ederek, 1,2 trilyon dolar talep ettiği davalar açmaya devam etti.

2016'dan beri Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia ediyordu

Mahkeme, Craig Wright’ın bu eylemlerinin önceki kararlara açık bir şekilde aykırı olduğunu belirtti ve kendisine iki yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, Craig Wright’ın benzer iddialarda bulunmaya devam etmesi hâlinde hapse girebileceği anlamına geliyor.

Duruşmada video bağlantısıyla yer alan Craig Wright, tam olarak nerede olduğunu açıklamasa da Asya’da yer alan bir ülkede bulunduğunu ifade etti. Bu da İngiliz makamlarının bir tutuklama gerçekleştirebilmesi için uluslararası bir tutuklama emri çıkarmasını gerektirebilir.

Craig Wright, 2016’dan bu yana kendisinin Bitcoin’in yaratıcısı olduğunu iddia ediyor. Satoshi Nakamoto adı altında dünyanın ilk ve en büyük kripto para birimini geliştirdiğini ileri süren Craig Wright, söylemlerinin aksine bu iddiasını destekleyecek somut bir kanıt sunabilmiş değil.

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