Kripto paraların hayatın birçok alanında kullanımının giderek artmasıyla bir şehir, vergi ödemelerini kripto ile almaya başlıyor.

Detroit, 2025 yılından itibaren şehir ücretleri ve vergilerde Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini kabul etmeyi planladığını açıkladı.

Detroit, aldığı bu kararla birlikte kriptoyu bir ödeme yöntemi olarak kabul eden en büyük ABD şehirlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Şehir, kripto ödemelerinin PayPal platformu aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu ve bu hamlenin, Detroit'i bir teknoloji ve inovasyon merkezi olarak konumlandırmayı hedefleyen bir pazarlama stratejisi olduğu ifade ediliyor.

Detroit'te kripto ile vergiler ödenebilecek

Kripto paraların değerindeki büyük dalgalanmalar, ödeme aracı olarak kullanılmalarını zorlaştırıyor. Örneğin Bitcoin bu yıl başından itibaren %80 oranında değer kazandı. Dolayısıyla birçok kişi, varlıklarını harcamak yerine elde tutmayı tercih ediyor ancak Detroit ödemeleri anında dolara çevirerek, kriptoyu "hodl" (elde tutma) stratejisinden uzak bir şekilde kullanacak.

Detroit’in bu kararı aynı zamanda şehirdeki teknoloji ve blockchain girişimcileri için de bir teşvik unsuru olarak sunuluyor. Blockchain teknolojisi ve stabilcoinler, kripto dünyasında her geçen gün daha popüler hâle geliyor. Özellikle PYUSD ve USDC gibi stabilcoinler, sabit değerleri sayesinde çevrim içi işlemlerde daha çok tercih ediliyor.

Kripto para uzmanları, gelecekte herkesin dijital para kullanacağı bir dünya olacağına inanıyor. Bu inanışa göre geleneksel bankacılık sistemine duyulan ihtiyaç azalacak, transferler anlık yapılabilecek, banka ücretleri ortadan kalkacak ve işlem gecikmeleri sorun olmaktan çıkacak. Kim bilir, belki de Detroit'in bu adımı bu geleceğin habercisidir.

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