Bitcoin Yeniden 3500 Dolar Seviyesinin Altına İndi

Bitcoin, kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılık şüphelerinin etkisiyle yeniden 3500 doların altına geriledi.

Tayland merkezli kripto para ödeme işlemcisi AtomicPay CEO’su Benz Rif, geçtiğimiz dönemde bir açıklama yapmıştı. Rif yaptığı açıklamada, kripto para piyasalarında görülen dalgalanma ve dolandırıcılık eylemlerinden bahsetmiş ve bu sorunlar nedeniyle bu teknolojinin geniş kitlelerce kabul edilmediğini söylemişti. Bu açıklamalar piyasaya düşüş getirdi ve Bitcoin de 3500 doların altına geriledi.

Rif, Paypal ve BitPay’in yüksek işlem ücretleri nedeniyle, düşük işlem ücretli AtomicPay’i kurduğunu söylüyor. O’na göre insanların kripto paralara güvenmeme sebebi ise medyada yer alan dolandırıcılık haberleri ve dalgalanmalar. Rif, Ccn.com’a verdiği röportajda “Chainalysis’in kripto para birimleri ödeme işlemcileri üzerinde yaptığı araştırmada, kripto para ödemelerinde 2018’de yüzde 80 düşüş olduğunu gördüm ve biraz daha araştırma yapmaya karar verdim. Yalnızca 2018’de son 10 yılda görülenden daha fazla kripto para birimleri dolandırıcılığı ve kripto para piyasalarına yönelik sanal saldırı oldu. Bütün bu saldırılar halk genelinde bir güvensizlik oluşturuyor. Aileme ve arkadaşlarıma neden kripto para birimleri kullanmadıklarını sorduğum zaman ‘Haberlerde gördüğümüz bütün bu olanlardan sonra güvenemiyoruz’ cevabını alıyorum. Söz konusu sorunlar çözülmediği sürece, tüccarlar ve halkın bu teknolojiye güvenmesi oldukça zor.” ifadelerini kullandı.

Toplam 2,117 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasında en çok Bitcoin Cash düşerken, en büyük 100 kripto paradan yalnızca üç tanesi yükseldi.