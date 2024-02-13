Özellikle ETF'lerin de etkisiyle yükselmeye devam eden Bitcoin için tahminini yayımlayan Bitwise adlı varlık yönetim firması, kripto paranın tavanının çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD'de alınan kararla 11 uygulamanın Bitcoin' (BTC)i ETF'ye dahil etmesine izin verilmişti. Bir süre bu etkiyle artan ancak 49 bin dolar seviyesinden geri dönen lider kripto para birimi, zamanla gelen taleple birlikte yeniden yükselişe geçti ve dün 2 yıl sonra 50 bin doları yeniden geride bırakmayı başardı. Bitwise'a göre bu yükseliş daha sadece başlangıç.

Talep, tahminlerin çok ötesine geçti

ETF (Borsa Yatırım Fonu), kripto paraları kendi değerlemelerine ek olarak çeşitli varlıklara yatırım için de kullanmayı sağlıyor. Bu şekilde değerlendirilen toplam miktar 28,35 milyar doları bulurken piyasa hacmini de 39,8 milyar dolara kadar yükseltti. Son 24 saatteki alım satım hacmi ise 1,38 milyar doları buldu.

En büyük dördüncü Bitcoin ETF fonunun yöneticisi olan Bitwise Varlık Yönetimi'nin Baş Yatırımcısı Matt Hougan, "Sürekli akış ve hacimler beklediğimden daha yüksek. Sadece ilk gün akışlarının değil, ilk 19 günün 18'inde güçlü pozitif akışların olduğu gerçeği gerçekten sevindirici. Beni, Bitcoin fiyatının nereye gittiği ve dünyadaki önemi konusunda son derece iyimser kılıyor." ifadelerini kullandı.

Hougan ayrıca zaman içerisinde daha fazla platformda Bitcoin fonlarının kullanılmaya başlamasıyla talebin de yükseleceğini düşünüyor. Hougan, milyarlarca dolarlık fona sahip platformların şu anda görüşmelere devam ettiğini de belirtiyor. Önümüzdeki bir aylık sürede de Bitcoin ETF'lerinin "gelmiş geçmiş en büyük ETF arzı" olmasını beklediğini belirtiyor. Bu alandaki büyümenin de önümüzdeki 18 ay boyunca devam edeceğine inandığını da ekliyor.