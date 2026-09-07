Audi, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın elektrikli e-tron serisinin yanında benzinli ve dizel sedan, avant ve SUV modelleri de yer alıyor.
Bu içerikte Audi’nin Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Audi fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Ağustos 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|A3
|3.614.616 TL
|-
|Q2
|3.735.775 TL
|-
|Q4 e-tron
|4.729.750 TL
|-
|Yeni Q3
|5.311.292 TL
|-
|Yeni A5
|8.900.973 TL
|-
|A6 e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Q6 e-tron
|9.340.419 TL
|-
|Yeni A6
|13.503.328 TL
|-
|Q7
|11.589.234 TL
|-
|Yeni e-tron GT
|12.137.766 TL
|-
|Q8
|17.697.810 TL
|-
|A8
|29.155.507 TL
|-
A3 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|110 kW, Benzin
|Sportback Advanced, S tronic
|3.614.616 TL
|-
|110 kW, Benzin
|Sedan Advanced, S tronic
|4.297.796 TL
|-
|110 kW, Benzin
|allstreet, S tronic
|4.511.012 TL
|-
|110 kW, Benzin
|Sportback S line, S tronic
|4.652.924 TL
|-
|110 kW, Benzin
|Sedan S line, S tronic
|4.790.444 TL
|-
Q2 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|35 TFSI 150 hp, Benzin
|Advanced S tronic PI
|3.735.775 TL
|-
Audi Q2, markanın kompakt SUV ürün gamındaki giriş seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Küçük boyutları, otomatik şanzımanlı yapısı ve şehir içi kullanıma uygun karakteriyle Audi ürün gamında daha erişilebilir SUV alternatifi arayanlara hitap ediyor.
Yeni Q3 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TFSI 110 kW, Benzin
|SUV, S tronic
|5.311.292 TL
|-
|TFSI 110 kW, Benzin
|Sportback, S tronic
|5.465.732 TL
|-
Yeni A5 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TFSI 150 kW, Benzin
|Sedan quattro, S tronic
|8.545.869 TL
|-
|TDI 150 kW, Dizel
|Sedan quattro, S tronic
|8.900.973 TL
|-
|TFSI 200 kW, Benzin
|Sedan quattro
|9.158.229 TL
|-
|TFSI 150 kW, Benzin
|Avant quattro, S tronic
|8.815.437 TL
|-
|TDI 150 kW, Dizel
|Avant quattro, S tronic
|9.170.541 TL
|-
|TFSI 200 kW, Benzin
|Avant quattro
|9.427.797 TL
|-
Yeni A6 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TDI 150 kW, Dizel
|Sedan quattro
|11.618.199 TL
|-
|TFSI 200 kW, Benzin
|Sedan quattro
|11.874.192 TL
|-
|e-hybrid 270 kW, Hibrit
|Sedan quattro
|13.503.328 TL
|-
|TDI 220 kW, Dizel
|Sedan quattro
|15.176.850 TL
|-
|TDI 150 kW, Dizel
|Avant quattro
|11.618.199 TL
|-
|TFSI 200 kW, Benzin
|Avant quattro
|11.874.192 TL
|-
Yeni A6, Audi’nin üst orta sınıftaki temsilcisi olarak sedan ve Avant gövde seçenekleriyle sunuluyor. TDI, TFSI ve e-hybrid versiyonların birlikte listelenmesi, modelin farklı kullanım beklentilerine göre geniş bir motor yelpazesi sunduğunu gösteriyor.
A6 e-tron fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron
|8.163.250 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron performance
|9.460.392 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron performance
|9.639.102 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron quattro
|10.057.842 TL
|-
A6 e-tron, Audi’nin elektrikli ürün gamında sedan çizgisine yakın Sportback yapısını Avant gövde seçeneğiyle birlikte sunuyor. Performance ve quattro versiyonlarla genişleyen aile, elektrikli otomobil kullanıcıları için daha üst sınıf ve donanımlı seçenekler oluşturuyor.
Q7 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|45 TFSI quattro 265 hp, Benzin
|SUV S line Tiptronic PI
|11.589.234 TL
|-
|50 TDI quattro 286 hp, Dizel
|SUV S line Tiptronic PI
|14.889.926 TL
|-
|55 TFSI quattro 340 hp, Benzin
|SUV S line Tiptronic PI
|15.174.854 TL
|-
A8 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|50 TDI quattro 286 hp, Dizel
|A8 L Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
|55 TFSI quattro 340 hp, Benzin
|A8 L Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
A8, Audi’nin lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Dizel ve benzinli A8 L versiyonlarının yanında S8 performans seçeneği de bulunuyor. S8, paylaşılan listedeki en yüksek fiyatlı Audi modeli olarak öne çıkıyor.