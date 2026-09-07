Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Çin merkezli Ultrand markası, pick-up ve ticari araç segmentindeki modelleriyle resmî olarak Türkiye pazarına adım attı.

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye otomotiv pazarı, Çinli üreticilerin yeni yatırımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Son olarak Çin merkezli Ultrand markası, pick-up ve ticari araç segmentindeki modelleriyle resmi olarak Türkiye pazarına adım attı.

Markanın Türkiye’ye getirdiği ilk modeller, “T08” isimli pick-up ve “X5” isimli ticari model olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu araçlar nasıl özellikler sunuyor? Fiyatları ne kadar? Gelin bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları
uq
u2

Ultrand T08 Türkiye fiyatı ve özellikleri

uq

T08 modeli, kaputunun altında 2,3 litrelik turbo dizel bir motor barındırıyor . Bu motor, 160 beygir güç ve 420 Nm tork üretebiliyor. Şanzıman tarafında ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ederken, araçta 4x4 çekiş sistemi seçeneği de sunuluyor. Yapılan resmi açıklamaya göre araç, 1.100 kg taşıma kapasitesine ve 3.000 kg çeki kapasitesine sahip. İç mekanda ise sürücüleri 15,6 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran karşılıyor.

T08’in Türkiye fiyatlandırması da resmi olarak paylaşıldı. Çift kabinli Ultrand T08’in 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, 4x4 versiyonu tercih edildiğinde başlangıç fiyatı 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Ultrand X5 Türkiye fiyatı ve özellikleri

u2

Ultrand’ın Türkiye pazarına sunduğu diğer araç ise hafif ticari segmentte yer alan tek kabinli X5 modeli. Daha çok esnaf kullanımına ve şehir içi dağıtım süreçlerine odaklanan bu araç, açık kasa yapısıyla dikkat çekiyor. X5’in kalbinde 1.298 cc hacminde benzinli bir motor yer alıyor. 85 beygir güç ve 113 Nm tork üreten bu motor, 5 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilmiş.

Araç, 2.850 mm uzunluğunda açık bir kasaya, 1.200 kg taşıma kapasitesine ve 5 m³ yük hacmine sahip. Yükleme kolaylığı sağlaması adına kasasının iki yandan açılan kapaklı bir yapıya sahip olduğu açıklandı. Tek kabinli Ultrand X5 modeli, Türkiye’de 870 bin TL’lik başlangıç fiyat etiketiyle listelendi. Markanın Türkiye’deki bayi ağı veya teslimat takvimine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmış değil.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com