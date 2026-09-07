Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Çin merkezli Ultrand markası, pick-up ve ticari araç segmentindeki modelleriyle resmî olarak Türkiye pazarına adım attı.

Türkiye otomotiv pazarı, Çinli üreticilerin yeni yatırımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Son olarak Çin merkezli Ultrand markası, pick-up ve ticari araç segmentindeki modelleriyle resmi olarak Türkiye pazarına adım attı.

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Markanın Türkiye’ye getirdiği ilk modeller, “T08” isimli pick-up ve “X5” isimli ticari model olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu araçlar nasıl özellikler sunuyor? Fiyatları ne kadar? Gelin bakalım.

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Ultrand T08 Türkiye fiyatı ve özellikleri

T08 modeli, kaputunun altında 2,3 litrelik turbo dizel bir motor barındırıyor . Bu motor, 160 beygir güç ve 420 Nm tork üretebiliyor. Şanzıman tarafında ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ederken, araçta 4x4 çekiş sistemi seçeneği de sunuluyor. Yapılan resmi açıklamaya göre araç, 1.100 kg taşıma kapasitesine ve 3.000 kg çeki kapasitesine sahip. İç mekanda ise sürücüleri 15,6 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran karşılıyor.

T08’in Türkiye fiyatlandırması da resmi olarak paylaşıldı. Çift kabinli Ultrand T08’in 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, 4x4 versiyonu tercih edildiğinde başlangıç fiyatı 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Ultrand X5 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Ultrand’ın Türkiye pazarına sunduğu diğer araç ise hafif ticari segmentte yer alan tek kabinli X5 modeli. Daha çok esnaf kullanımına ve şehir içi dağıtım süreçlerine odaklanan bu araç, açık kasa yapısıyla dikkat çekiyor. X5’in kalbinde 1.298 cc hacminde benzinli bir motor yer alıyor. 85 beygir güç ve 113 Nm tork üreten bu motor, 5 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilmiş.

Araç, 2.850 mm uzunluğunda açık bir kasaya, 1.200 kg taşıma kapasitesine ve 5 m³ yük hacmine sahip. Yükleme kolaylığı sağlaması adına kasasının iki yandan açılan kapaklı bir yapıya sahip olduğu açıklandı. Tek kabinli Ultrand X5 modeli, Türkiye’de 870 bin TL’lik başlangıç fiyat etiketiyle listelendi. Markanın Türkiye’deki bayi ağı veya teslimat takvimine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmış değil.