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Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

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KGM SsangYong’un Eylül 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Torres EVX, Musso EV, Torres, Actyon, Musso Grand ve Korando modelleri yer alıyor.

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!
Deniz Şen Deniz Şen /

KGM SsangYong, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın elektrikli SUV ve pick-up seçeneklerinin yanında benzinli SUV ve dizel pick-up modelleri de yer alıyor.

Bu içerikte KGM SsangYong’un Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!
Torres EVX 4x2 Elektrikli
Musso EV 4x2 Elektrikli
TORRES 1.5 Turbo Benzinli
KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A +2

KGM SsangYong fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Musso Grand 2.065.000 TL -
Korando 2.375.000 TL -
Musso EV 2.454.874 TL -
Torres EVX 2.474.830 TL -
Torres 2.935.000 TL -
Actyon 3.550.000 TL -

Torres EVX fiyatları - Ağustos 2026

Torres EVX 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Panoramik Cam Tavan, Uzaktan Erişim (2026) 2.474.830 TL -

Torres EVX, KGM SsangYong’un tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. 4x2 yapısı ve panoramik cam tavan bilgisiyle paylaşılan model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için markanın güncel ürün gamındaki önemli seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor.

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Musso EV fiyatları - Ağustos 2026

Musso EV 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 (2025) 2.454.874 TL -
Elektrikli 4x2 Uzaktan Erişim (2026) 2.454.874 TL -

Musso EV, elektrikli pick-up karakteriyle KGM SsangYong listesinde farklı bir noktada duruyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri aynı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla yer alıyor. Model, elektrikli altyapıyı pick-up gövde tipiyle birleştiriyor.

Torres fiyatları - Ağustos 2026

TORRES 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) 2.785.000 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) 2.950.000 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) 2.935.000 TL -

Torres, KGM SsangYong’un benzinli SUV ürün gamında yer alan modellerinden biri olarak listeleniyor. 1.5 GDI Turbo motorla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunuyor. Ağustos listesinde 2025 ve 2026 model yılı versiyonları birlikte yer alıyor.

Actyon fiyatları - Ağustos 2026

KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2025) 3.550.000 TL -

Actyon, KGM SsangYong’un SUV ailesinde daha yüksek fiyat basamağında konumlanan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 GDI Turbo benzinli motor, 4x4 aktarma ve otomatik şanzıman bilgisiyle paylaşılan modelde panoramik cam tavan detayı da fiyat satırında belirtiliyor.

Musso Grand fiyatları - Ağustos 2026

MUSSO GRAND 2.2 Dizel

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.2 Dizel D2.2 4x2 Otomatik 2.065.000 TL -

Musso Grand, KGM SsangYong’un pick-up gövde tipindeki dizel modeli olarak fiyat listesinde yer alıyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle listelenen model, ticari kullanım ve geniş yükleme alanı beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.

Korando fiyatları - Ağustos 2026

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) 2.375.000 TL -

Korando, KGM SsangYong’un SUV sınıfındaki benzinli seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 Turbo motor ve 4x2 otomatik şanzıman kombinasyonuyla paylaşılan model, kompakt SUV karakteri ve günlük kullanım odağıyla markanın ürün gamında yer buluyor.

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